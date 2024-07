Javier Milei, por Venezuela: "Argentina no va a reconocer otro fraude: dictador Maduro, afuera"

A través de su cuenta de X, adelantó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”.

milei.png

La dura respuesta de Maduro a Milei: “Vendepatria, cobarde, no me aguantás un round”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió duras palabras al presidente de Argentina, Javier Milei, durante el discurso de victoria que dio tras un controvertido proceso electoral en Venezuela.

El líder del régimen le contestó al jefe de Estado argentino, quien había adelantado que no iba a reconocer otro fraude electoral: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Embed

Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el presidente de Argentina: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

La respuesta del canciller de Venezuela en Argentina a Javier Milei

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, recogió el guante y cuestionó al presidente Javier Milei por sus palabras sobre las elecciones de Venezuela: "Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves".

yvan gil venezuela.png

A la par, Gil denunció esta medianoche una "operación de intervención" contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de nueve países latinoamericanos, entre los que mencionó a la Argentina.

"Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de Gobiernos y poderes extranjeros", indicó en un comunicado con el que también señaló a Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.