Jorge Macri: "Este Gobierno rompe todo, el tiempo demostró que el camino era el de Mauricio"

"Este sistema económico fracasó, ya no aguanta más. Hace dos años y medio que estamos sin rumbo", indicó el funcionario porteño en un mano a mano con Alejandro Fantino por la señal de América TV.

En sus críticas al oficialismo, Jorge Macri apuntó que "con la inflación licúan el nivel de ingresos de los jubilados", que "el 70 %de los argentinos son pobres" y que "hace falta una reforma laboral".

"Si el gobierno está dispuesto a avanzar, los acompañaremos", afirmó el ex intendente de Vicente López, quien aseveró que su "límite es el kirchnerismo".

Respecto del Frente de Todos, el funcionario porteño consideró que "hay tensiones internas imposibles de saldar" y que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es la que distribuye el juego".

Macri, por otra parte, criticó al oficialismo por "destruir la cultura del trabajo" y expresó que "el Estado no te puede regalar cosas".

En efecto, Jorge Macri defendió las condiciones que anunció el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta para mantener los planes sociales en las familias: los estudiantes deberán cumplir un mínimo del 85% de asistencia por bimestre y no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas en el año.

"El premio al esfuerzo está destrozado, los pibes tienen que ir al colegio", dijo.

Jorge Macri se refirió a las internas en Juntos por el Cambio tras los polémicos dichos de Elisa Carrió

Elisa Carrio, preocupada por la figura Javier Milei: "Puede llegar a ser presidente"

En otro tramo de la entrevista, Jorge Macri se refirió a las recientes dichos de Elisa Carrió que despertaron polémica y cortocircuitos en el espacio de Juntos por el Cambio.

"Hubieron declaraciones que no me gustaron". No obstante, el funcionario porteño aseguró que "ve con chances" que la oposición regrese al Gobierno, en el marco de las elecciones presidenciales de 2023.