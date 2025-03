Jorge Macri le exigió a Patricia Bullrich un plan para trasladar los presos a prisiones federales

Acompañado por el nuevo ministro de Seguridad, Horacio Giménez, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Justicia, Dr. Gabino Tapia, el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio, y el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, Macri insistió en la necesidad de soluciones inmediatas.

"Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos", afirmó el Jefe de Gobierno.

Jorge Macri, sobre las protestas en el Congreso: "No son manifestantes, son delincuentes"

El problema de los detenidos en comisarías

Macri se refirió a la problemática de los presos en dependencias policiales y responsabilizó al Servicio Penitenciario Federal. "Insisto: no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de ministro. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Bullrich no desconoce", señaló.

"Lo decimos con respeto y firmeza; Ministra Bullrich: estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles", subrayó Macri.

El Jefe de Gobierno también pidió colaboración del Gobierno Nacional para resolver la crisis carcelaria. "Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños", dijo.

Durante el acto, Macri presentó a Horacio Giménez como el nuevo ministro de Seguridad, en reemplazo de Waldo Wolff. "Es tiempo de policías y la persona indicada para este momento es Horacio Giménez. Condujo la Policía Metropolitana en los inicios de nuestra Policía de la Ciudad, y su trayectoria trae un nuevo impulso a nuestra decisión política de enfrentar el delito y darle más seguridad a los porteños", sostuvo.

Además, anunció la inversión de más de $26.000 millones en equipamiento para la Policía de la Ciudad, como parte del Plan de Flota. En los próximos meses, se sumarán 120 camionetas, 60 motos, 40 cuatriciclos y cuatro minibuses blindados con lector de patentes y cámaras 360, entre otras tecnologías.

La crisis carcelaria en cifras

Actualmente, en las comisarías y alcaidías porteñas hay más de 2.400 detenidos, aunque la capacidad de la Ciudad es de solo 1.000 plazas. El crecimiento de la población carcelaria en comisarías porteñas ha sido constante en los últimos años:

2020: 448 detenidos

2021: 637

2022: 962

2023: 1.794

2024: 2.128

2025: 2.450

En rigor, hay 2.434 detenidos en dependencias policiales: 1.474 en alcaidías, 525 en comisarías vecinales, 420 en lugares transitorios y 15 por ingresar.

El costo de mantener a los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires ascendió en 2024 a $70.161 millones, con un gasto diario de $83.576 por persona.

Entre los detenidos, la mayoría enfrenta cargos por robo y hurto (1.347), tentativa de delito (287), abuso sexual (273) y homicidio (36). También hay siete menores de edad detenidos.

En cuanto a su situación judicial, 418 detenidos tienen condena, 188 de ellos con sentencia firme (incluyendo dos con cadena perpetua). La mayoría de las causas están bajo jurisdicción nacional (2.237), mientras que la Ciudad de Buenos Aires solo tiene competencia sobre 147 casos.