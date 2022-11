Juntos por el Cambio fumó la pipa de la paz y patea la definición de candidaturas para marzo

La reunión había sido convocada por Mauricio Macri que tomó la palabra apenas empezó y planteó sus preocupaciones por la situación del país y la marcha de la economía. "Están dejando una bomba para el próximo gobierno", planteó. El tema se plasmó en el comunicado que emitieron al final. Todo el primer tramo de la reunión -que duró más de dos horas- se habló de eso.

Patricia Bullrich pidió la palabra faltando 20 minutos y metió el tema electoral. Ella misma dijo que no tiene "ningún problema con Horacio". "El solo hecho de juntarse y que esté Mauricio ahí, ayuda a bajar todo", plantearon cerca del expresidente. Macri no intentó mediar entre ellos.

"Mauricio no es el papá de Patricia ni de Horacio. Son los dirigentes políticos más importantes que tiene la Argentina. Él emite opinión sobre los grandes temas", aclararon. Macri cree que son ellos los que tienen que llegar a acuerdos. "No es mediador, es expresidente. Tiene influencia en su liderazgo y en el mapa nacional. Va a opinar sobre situaciones que afectan al país", sostuvo un exfuncionario al tanto de las conversaciones.

Por eso de la discusión de las candidaturas no se habló. Sí, se volvió a insistir en que hay "tres interesados". Y se acordó conformar una mesa política para coordinar situaciones, que debería estar integrada por representantes -dirigentes de segundas líneas- de cada uno de los "interesados".

Al final hablaron Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni. Son los jefes de los bloques del PRO de Diputados y Senado. Esa fue la excusa formal. La realidad es que eran los únicos dirigentes que estaban en la reunión que no respondían ni a Macri ni a Larreta. Ritondo conoce el juego: leyó el comunicado y dejó las definiciones políticas sobre las candidaturas. "Fue una manera de bajarle el tono a la pelea", coincidieron las fuentes.

¿Macri candidato?

macrilibro.jpg

"No se habló de candidaturas", dijo Ritondo al salir de la reunión. Aclaró que los candidatos son tres "hoy". Mañana, veremos. ¿Qué va a hacer Macri? "Macri lo decidirá", respondió.

Fue el propio Macri el que pidió en la reunión patear la discusión. Fuentes del entorno de Macri aseguraron a A24.com que el expresidente no quiere ser candidato. Pero no se baja todavía porque la realidad argentina es demasiado cambiante. ¿Qué pasa si Cristina es candidata? Quizás analice que en ese caso Macri tiene chances.

En distintas conversaciones que pudo reconstruir A24.com Macri planteó sus dudas sobre los dos principales precandidatos que tiene el espacio del PRO. "Patricia tiene las ideas pero no tiene los equipos; Horacio tiene los equipos pero no las ideas", dijo a sus íntimos hace un tiempo. Macri cree que él tiene las dos condiciones, aunque sabe que no tiene los votos. ¿Tiene la voluntad?

El zoom de Juntos por el Cambio

Zoom Juntos por el Cambio

Por la tarde del martes Juntos por el Cambio reunió a su mesa nacional, sin grandes sobresaltos. No faltó nadie, lo cual fue leído como una buena noticia por los armadores del espacio. "Hasta Stolbizer y López Murphy estuvieron", ironizaban.

Participaron de la reunión el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el auditor de la Nación Miguel Ángel Pichetto, la presidenta del PRO Patricia Bullrich; los senadores nacionales Martín Lousteau, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Alfredo Cornejo; los diputados nacionales Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo; Mario Negri, María Eugenia Vidal; Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, la diputada provincial Maricel Etchecoin y el ex presidente Ramón Puerta, además de los coordinadores de la Mesa, Andrés de Leo, Jorge Triaca y Ramón Mestre.

Se "ratificó el compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación".

Se reconocieron las "legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos".

Se acordó un mecanismo para dirimir candidaturas en provincias en que no haya PASO: va a haber internas abiertas siempre que no haya una candidatura de consenso.

Plantearon seguir generando programas de gobierno conjuntos. A fin de noviembre van a hacer un encuentro sobre energía.

Los presidentes de los partidos políticos que integran la mesa nacional convocarán a la próxima reunión

La paz fue sellada al menos por ahora. Seguramente siga hasta después del mundial, o al menos hasta que la Argentina quede descalificada. Habrá que ver qué pasa en el verano donde probablemente los distintos actores vuelvan a la carga.