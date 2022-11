Ante la crisis del PRO, el radicalismo pelea por el protagonismo en Juntos por el Cambio

Comite Nacional UCR - FOTO CADENA PATAGONIA.jpg

La UCR gana espacio dentro de Juntos por el Cambio

En 2015 hubo una interna entre Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz -entonces titular de la UCR- por la presidencial. Ganó Macri por paliza y los referentes de la UCR no tuvieron lugares de decisión: tuvieron lugar en segundas líneas, salvo unos pocos dirigentes de confianza de Mauricio Macri que entraron al gobierno por esa afinidad y no por una decisión de la estructura partidaria

"El PRO se dio cuenta de que sin el radicalismo no puede", planteó un importante dirigente de la UCR, envalentonado por el nuevo rol que cree que tendrá su partido a partir de 2023. Según analizan en el partido centenario, el error de Macri fue no abrir la coalición durante su gobierno. Y puntualizaron que "la UCR se fortaleció en estos años, hizo muy buenas elecciones, renovó sus nombres y logró tener dirigentes de proyección nacional".

manes-verasay-cornejo- FOTO UCR MENDOZA.jpg Pese a sus diferencias, dirigentes de la UCR tratan de transmitir un mensaje de unidad (Foto: UCR Mendoza).

Enfatizaron en que en las elecciones del año pasado hubo lugares en donde el radicalismo le gano al PRO, como Santa Fe, Misiones, e incluso, el neurólogo Facundo Manes, logró una cantidad de votos que nadie esperaba en Provincia de Buenos Aires.

En este contexto, es que le disputan el liderazgo a su socio de coalición. Reconocen que, por el momento, "ninguno de los nuestros le gana una interna a (Horacio Rodríguez) Larreta"; "pero el año que viene, si ninguno saca los pies del plato, se le puede dar pelea", plantean.

Para la Unión Cívica Radical lo importante es no romper la unidad de JxC, y en lo particular, obtener la mayor cantidad de votos posible en las urnas para negociar lugares y tener un rol más protagónico en la toma de decisiones. De hecho, no descartan competirle al Frente de Todos (FdT) con "fórmulas cruzadas, no puras".

morales - valdes - ucr- FOTO EL LITORAL.jpg Desde la UCR le disputan a JxC el liderazgo de la coalición (Foto: El litoral).

Los precandidatos radicales a Presidente

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, insistió en diferenciar a su partido del PRO, al afirmar que Mauricio Macri no es el líder del espacio y que va a procurar que un dirigente radical llegue a la Casa Rosada en 2023. En este orden, y en reiteradas oportunidades a lo largo del año, expresó su deseo de ser quien suceda a Alberto Fernández como presidente.

Por su parte, el diputado nacional y reconocido neurólogo, Facundo Manes, sigue ratificando su candidatura: "Me veo como parte de un proyecto colectivo que transforme a la Argentina, voy a estar hasta el final y tengo la convicción y determinación de liderar un espacio que compita por la presidencia", planteó.

Gerardo Morales - Télam.jpeg Gerardo Morales, presidente de la UCR (Foto: Télam).

Otros dos hombres fuertes del partido son Alfredo Cornejo, exgobernador mendocino y expresidente de la UCR, y Gustavo Valdés, gobernador de Catamarca. Ambos son señalados -al igual que Manes y Morales- dentro del partido como presidenciables.

Radicales afines con el senador Cornejo, señalaron que el referente tiene una gran trayectoria y experiencia en gestión para ocupar la posición que el espacio necesite "priorizando la unidad de JxC". En tanto, Valdés ha expresado en distintas entrevistas que "su trabajo hoy, es la gestión". Ambos son tentados por candidatos del PRO para ser candidatos a vice: Cornejo con Bullrich y Valdés con Larreta.

La estrategia de unificar el radicalismo en un solo candidato, ¿es posible?

COMITE UCR - FOTO YAHOO.webp

Las fuentes consultadas por A24.com coincidieron en que la mejor estrategia del partido es que lleven un único candidato a las elecciones PASO y no ir con una interna a las urnas.

Sin embargo, un sector dentro de la UCR, advirtió que hay una fuerte interna entre Manes y Morales; y que, de a momento, ninguno pretende bajarse. "Ambos tienen ambiciones", fue la frase.

Pese a estas diferencias, que según indicaron a este medio tratan de ocultar, hicieron hincapié en que falta mucho y recién en marzo comenzarán a encaminarse la o las candidaturas. "Somos radicales, la interna es parte de nuestra vida", concluyeron.