Jorge Macri y una polémica definición sobre las personas en situación de calle: "Los cajeros automáticos se han convertido en monoambientes"

"No podemos obligar a la gente que vive en la calle a ir a los paradores, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han convertido en los monoambientes de algunos, se apropian de algunos sectores de la ciudad. Tenemos que recuperar ese ‘afuera’ para el vecino. Tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura", sostuvo el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

Larreta, Quirós y Jorge Macri.jpg Rodríguez Larreta anunciará hoy que Jorge Macri será el candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Gobierno de la Ciudad)

Jorge Macri opinó sobre los piquetes y las taser

En otro tramo del reportaje, Macri destacó la importancia de tomar medidas firmes respecto de los piquetes y planteó: "Se hace lo que dijimos que tenemos que hacer. Primero, no tolerar más los cortes. Y para eso hay que terminar con la tercerización para que las movilizaciones sean más chicas porque no van a tener la capacidad de extorsionar a quienes traen. Hay que impedir que los chicos sean parte de la marcha. Los niños tienen que estar en la escuela y si no tiene que perder el plan".

Además, el ministro de Gobierno porteño se pronunció a favor del uso de las pistolas Taser, señalando la necesidad de las fuerzas de seguridad cuenten con ellas lo antes posible. En sus propias palabras: "Las taser sí, sin dudas, y más. Necesitamos las 60 a las que tuvimos acceso hasta ahora. ¿Que son obsoletas? No lo son. Que hay nuevas generaciones, sin dudas. Lo que tardamos en importarlas fue culpa del Gobierno".