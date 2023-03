Postales de la pobreza: a horas de conocerse el índice del Indec, murió una beba en situación de calle a metros de la Casa Rosada

Este viernes, un día después del regreso del presidente Alberto Fernández de Estados Unidos, adonde fue a pedir ayuda financiera, la crisis pareció explotar en esas historias mínimas que representan a una multitud.

beba-muerta-casa.rosada.jpg Casa Rosada: el cuerpo de la menor continuaba esta mañana en la zona y fue cubierto por un gazebo color rojo de la Policía de la Ciudad, a la espera de los peritajes correspondientes (Foto: NA).

Una beba de 3 meses murió esta madrugada mientras dormía en su cochecito junto a sus padres en un campamento callejero en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Balcarce, a 150 metros de la entrada principal de la Casa Rosada. Formaba parte de ese trágico 54% de niños que según el INDEC, pasaron a ser pobres e indigentes en el último año en Argentina.

No hay mucha explicación teórica. Las palabras del Gobierno y del presidente diciendo que la inflación es u fenómeno mundial y que en Argentina se potencia por la especulación, no alcanzan. Como no funcionan las medidas circunstanciales como controles de precios, o del cepo cambiario. La inflación se convirtió en un monstruo que devora la moneda nacional y no hay ingresos que alcancen.

Intendentes del PJ bonaerenses conocedores del territorio y la crisis en los barrios, pero también el Gobierno de la Ciudad, lo vienen advirtiendo: cada vez más gente vive en Buenos Aires en situación de calle. La autopsia sobre las causas de la muerte de la beba de 3 meses, dará la respuesta y la responsabilidad de una situación que se podría haber evitado.

Con medidas concretas del Estado ausente una vez más.