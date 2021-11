Grabois anticipó, que para esto, los representantes de Patria Grande en la Cámara baja plantearán la discusión en el espacio oficialista. Los encargados de impulsar el debate serán el economista Itaí Hagman y el cooperativista de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, Federico Fagioli. "Si no avanza, no cumpliremos con la disciplina de bloque" de respaldar un acuerdo, manifestó.

El referente de Patria Grande sostuvo que se trata de una “pequeña negociación” que su sector piensa plantear dentro del Frente de Todos. Y en caso de que no haya recepción hacia su pedido, lanzó una advertencia. “Entonces nosotros no votaremos el acuerdo. No cumpliremos con la disciplina de bloque”.

En tanto, Grabois recordó que, en 2018, cuando Mauricio Macri cerró el acuerdo para recibir un préstamo por 45 mil millones desde el organismo, él presentó una nota al FMI donde resaltó que la deuda podría ser "odiosa en los términos de la jurisprudencia internacional". En ese momento recordó que la misiva fue redactada con ayuda de Axel Kicillof y varios de los legisladores oficialistas que hoy ocupan una banca.

El dirigente social manifestó que existe una "disonancia entre el discurso político, que está en la nube de la abstracción, y la realidad de la vida de las personas".

En ese sentido, agregó "Creemos en la necesidad de un plan quinquenal, pero no de metas fiscales para el Fondo Monetario Internacional o para darle previsibilidad a ciertos empresarios, sino para darle previsibilidad a nuestro pueblo y a nuestras futuras generaciones”.

Qué dijo Juan Grabois sobre el resultado de las elecciones 2021

El referente del partido Patria Grande, analizó el resultado de las elecciones y sostuvo "nos vino muy bien la derrota en las PASO. Nos merecíamos esa derrota y nos merecimos la remontada en las generales. Lo positivo es que cambió el rumbo del Gobierno. Aunque todavía no se materializó, hubo un cambio de actitud".

Sin embargo, remarcó en diálogo con Página 12 que "el único escollo ahora es cómo se resuelve la deuda con el FMI", y consideró "hasta el mejor acuerdo posible va a ser malo. No existe un buen acuerdo". Y finalizó: "Si yo fuera el Presidente, no haría ningún acuerdo con el FMI"