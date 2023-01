Juicio a la Corte: feroces cruces entre oficialismo y oposición marcaron el inicio en Diputados

El inicio de la Comisión de Juicio Político

La Comisión que preside la diputada del FdT Carolina Gaillard (Entre Ríos) comenzó a debatir pasadas las 11 y con la presencia de los bloques opositores. En primera instancia se busca analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el próximo jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

"Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia", afirmó la diputada entrerriana al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Precisó que "una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso".

En ese marco, Gaillard afirmó que "en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto" y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.

Luego, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer "una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles".

Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas".

Ante una consulta del diputado del PRO, Álvaro González, sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe del bloque del FDT aclaró que "la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión".

"No vamos a formar subcomisiones para el análisis de admisibilidad", advirtió el titular del bloque del FdT de la Cámara baja.

Por su parte, el diputado del PRO, el mendocino Omar De Marchi dijo que se niega a "analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina".

El legislador consideró que se trata de "una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente (Alberto Fernández) que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario".

"No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer", afirmó Martínez, al señalar que "no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso", aseveró el jefe de la bancada del FdT.

En tanto, el diputado del interbloque Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que "no vamos a entrar en la descalificación".

"No me parece que, por señalar que porque pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política", remarcó.

Rodríguez cruzó asimismo al diputado nacional del FdT Rodolfo Tailhade, quien había cuestionado al legislador del interbloque Federal por su posición a través de los medios y le dijo: "Te lo digo a vos, que dijiste que hago política por miedo. No te tengo miedo".

También desde el oficialismo, la mendocina Marisa Uceda, rechazó los cuestionamientos de la oposición, al afirmar que las "sesiones extraordinarias se inician no sólo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar".

En esa misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja rechazó las acusaciones de la oposición en torno a la decisión del oficialismo de impulsar el juicio a la Corte Suprema y cuestionó el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y se preguntó: "¿Qué circo es este de darle tantos millones de pesos a Rodríguez Larreta?" y agregó que "son menos escuelas para mi provincia".

Por su parte, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) sostuvo que "hay movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente".

El duro cruce en Finocchiaro y Pedrini

El diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro pronunció un encendido discurso en la Comisión de Juicio Político con filosas críticas al kirchnerismo, desatando la desairada reacción de su par del Frente de Todos Juan Manuel Pedrini, quien a los gritos le exigió que "no le vuelva a faltar el respeto" a su movimiento político.

"Es el kirchnerismo el que debería estar siendo sometido a juicio político. Ustedes, el kirchnerismo, van a pagar muy caro esta ofensa", amenazó el ex ministro de Educación.

"Lo van a pagar este año en las urnas pero mucho más caro lo van a pagar en la historia que con desprecio no les va a conceder ni siquiera el don del olvido", siguió.

En ese momento, Pedrini se levantó de su silla y empezó a vociferar contra el diputado macrista que hacía uso de la palabra, señalándolo con furia.

"¡No vuelva a faltarle el respeto a mi movimiento, carajo!", disparó el chaqueño. "No puedo continuar si un energúmeno me está cuestionando", contestó Finocchiaro.

Finalmente, para apaciguar los ánimos, Pedrini se retiró de la Sala 1 del anexo donde se estaba llevando a cabo la sesión por el juicio político, y el opositor prosiguió con su discurso.