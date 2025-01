Juicio por YPF: la jueza Preska de Nueva York ordena a la Argentina dar información por el oro del Banco Central

Los que promueven la acción contra el Estado argentino son quienes se quedaron con las acciones del grupo Eskenazi y que recibieron la autorización para litigar contra el país. Con esa información, la jueza podría ordenar embargos si el país continúa con su estrategia de postergar el pago de la sentencia desfavorable.

El caso YPF y las reservas y activos del BCRA

El 16 de abril de 2012 el estado argentino recuperó el control accionario de la empresa YPF. La legislación que permitió ese cambio de acciones de grupos privados a la Argentina estaba regido por un marco legal que en caso de litigio, reconoció jurisdicción a los tribunales de Nueva York. Tal como sucedió con la renegociación de la deuda externa en tiempos del presidente Néstor Kirchner. En el caso de YPF, una cláusula establecía que el pago de las acciones debía hacerse calculando los intereses al momento del finiquitar la operación.

Pero la Argentina, en ese momento con Kicillof en el ministerio de Economía, desconoció esa alternativa, por lo que el fondo Bruford Capital, activó el juicio en Nueva York. En el mismo juzgado que tenía el juez Thomas Griesa ( falló a favor de los fondos buitres en el caso de la deuda). Solo que Griesa se jubiló y en su lugar, asumió la jueza Loretta Preska.

El fondo Buford pidió el pagó incluyendo el monto del cálculo de intereses. La jueza Preska hizo una primera resolución a favor de la demanda. Incluso, puso en sus considerandos una frase textual del viceministro Kicillof del porqué desconoció esa cláusula de ajuste: copio que "sería estúpido respetar los estatutos de la petrolera".

cita textual de Kicillof.jpg La jueza de Nueva York, citó textualmente palabras del viceministro Kicillof para criticar al estado argentino en la causa de YPF. (foto: Fallo Dra. Preska)

La magistrada aceptó el cálculo de intereses reclamado, por lo que especialistas estiman que el país deberá pagar alrededor de unos US$ 16 mil millones de indemnización.

La Justicia de los Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para evitar presentar garantías en ese juicio que tramita en Nueva York por la estatización de YPF. Si esa decisión no se modifica, implica que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.

En sus varios pronunciamientos legales, la jueza Preska consideró que la Argentina “incumplió el contrato” de YPF al estatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas. En un fallo de 25 páginas, la magistrada consideró que el país, al hacerse con el control de la compañía YPF el 16 de abril de 2012 y que por lo tanto, hizo lugar a la demanda de Buford sobre el derecho a cobrar el cáculo de los intereses.

Es por eso que ahora pidió - debe cumplirse - que se le remita la información sobre el oro disponible por el Banco Central de la República Argentina y otros activos. La jueza, pese al cambio de las administraciones en nuestro país, considera que hubo una estrategia común: “Se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, dice Loretta Preska.

Los grupos acreedores destacan que el país ha cambiado en su objetivo y comportamiento económico macro y por lo tanto, está dispuesto a negociar, pero con la sentencia favorable.

Esto no solo complica al programa del propio presidente Javier Milei - si debe afrontar el pago de US$ 17.000 millones - y además se corre el riesgo del embargo del oro y otros activos. Pero el caso YPF puede incidir en la recuperación que las empresas argentinas están teniendo en Wall Street y el descenso sostenido del riesgo país, que acercan el momento de poder regresar al acceso a créditos internacionales que no sean solo del FMI.