Juicio a YPF: la jueza Preska rechazó un pedido de la petrolera y le ordenó entregar información sobre posibles activos

Hay un plazo de 15 días para otorgar la documentación solicitada para el Discovery. Este es el proceso por el cual se busca determinar si actuó como “alter ego” del Estado argentino.

El juicio a YPF en Nueva York acaba de entrar en una nueva etapa. La jueza Loretta Preska rechazó un pedido de la petrolera argentina en la causa por la expropiación de 2012, e insistió en avanzar sobre un punto central para los demandantes Petersen y Eton Park: la posible relación de YPF como “alter ego” del Estado argentino.

La Justicia norteamericana suspendió la orden de entregar las acciones mientras el país apela. 

La decisión de Preska implica una orden directa: YPF tendrá que entregar, en un plazo de 15 días, la documentación solicitada en el marco del proceso conocido como Discovery. Este procedimiento busca probar si la empresa fue utilizada como una herramienta directa del Gobierno nacional. Si eso se confirma, sus activos quedarían expuestos a embargos en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el pago de una sentencia que supera los US$18.000 millones.

Preska fue clara: su análisis no reabre el juicio original por la expropiación, sino que apunta exclusivamente a establecer si YPF puede ser usada como instrumento de cobro. De confirmarse, los fondos Petersen y Eton Park quedarían habilitados para embargar acciones, cuentas bancarias y otros activos de la compañía fuera del país.

El próximo 25 de septiembre, las partes comenzarán a presentar sus alegatos en Nueva York. Ese día se evaluará si se ratifica la orden de la jueza para transferir acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago parcial. La decisión, de concretarse, podría acelerar los tiempos de ejecución y representar un duro golpe para la petrolera.

La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)

Este punto es especialmente sensible, ya que implica un cambio concreto en el control accionario de la empresa como consecuencia directa del litigio internacional.

Un proceso que no afecta la legalidad de la expropiación, pero sí su ejecución

Preska subrayó que el análisis del “alter ego” no tiene relación con el fondo del juicio por la expropiación. No se está cuestionando si fue legal o no la estatización realizada por el Gobierno argentino, sino si la compañía puede o no ser utilizada para responder con sus activos ante una condena firme contra la Nación.

Este tipo de evaluación es común en la justicia estadounidense en casos que involucran a Estados y entidades mixtas. Pero pocas veces el monto en juego alcanza semejante cifra: más de US$18.000 millones.

Una estrategia de defensa

La defensa de YPF intentó frenar la entrega de documentación alegando que se trataba de información protegida o irrelevante. Sin embargo, la jueza Preska desestimó ese argumento y confirmó que la documentación es central para determinar el grado de autonomía de la empresa respecto al Estado argentino.

Este revés se suma a otros fallos desfavorables para la petrolera en lo que va del año, y debilita su posición negociadora frente a los demandantes.

Los próximos pasos: entregas, definiciones y posibles embargos

Con esta resolución, se activan tres etapas clave:

  • Entrega inicial de documentación por parte de YPF en un plazo de 15 días.
  • Presentación de un plan de trabajo conjunto con los demandantes para definir el alcance del Discovery.
  • Inicio de los alegatos el 25 de septiembre para definir posibles embargos y transferencias de acciones.

Cada una de estas instancias puede acelerar la ejecución de la sentencia, o bien abrir la puerta a un acuerdo forzado por la presión judicial.

