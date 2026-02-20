La modelo Pía Slapka se separó de Daniel Gabrielli tras dos años de relación: los motivos
Pía Slapka confirmó que se separó de Daniel Gabrielli tras dos años de relación. A través de sus redes sociales, explicó con sinceridad los motivos que los llevaron a tomar esta decisión y cerrar la historia que compartían.
Pía Slapka confirmó que ya no está en pareja con el empresario gastronómico Daniel Gabrielli. La modelo y conductora eligió sus redes sociales para ponerle fin a las especulaciones y contar, con sus propias palabras, cómo atraviesa este momento.
Slapka se animó a responder la pregunta que venía recibiendo desde hace semanas: “¿Y el Fiero? ¿Cómo está el Fiero? ¿Dónde está el Fiero?”. Entre risas, reconoció que le costó mucho enfrentar la situación: “Me costaba un montón enfrentar este momento. Me cuesta un montón”.
“Porque también saben que uno de los valores que yo quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no fomentar el chusmerío y toda esa parte”, les dijo a sus seguidores de Instagram.
Finalmente, fue directa: “Con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos”.
“Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: ‘Ay, nos queremos un montón’. No, es real, es verdad, nos requeremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo", aclaró que la relación terminó en buenos términos y que el cariño sigue intacto.
“Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino”, continuó.
Y cerró: “Les pido, please, no me manden mensajes por privado. Sé que lo hacen con mil amores, pero no”.
Quién es Daniel Gabrielli
Daniel Gabrielli es un empresario argentino vinculado al rubro gastronómico y nocturno. Se desempeña como dueño y desarrollador de bares y restaurantes, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde construyó su perfil dentro del mundo empresarial.
Su nombre tomó mayor notoriedad mediática a partir de su relación con Pía Slapka, con quien estuvo en pareja durante dos años. Más allá de esa exposición, mantiene un perfil relativamente bajo y centrado en sus emprendimientos. De hecho, su perfil de Instagram se encuentra privado al público y cuenta con tan solo 272 seguidores.