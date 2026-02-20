La modelo Pía Slapka se separó de Daniel Gabrielli tras dos años de relación: los motivos

“Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: ‘Ay, nos queremos un montón’. No, es real, es verdad, nos requeremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo", aclaró que la relación terminó en buenos términos y que el cariño sigue intacto.

“Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino”, continuó.

Y cerró: “Les pido, please, no me manden mensajes por privado. Sé que lo hacen con mil amores, pero no”.

Quién es Daniel Gabrielli

Daniel Gabrielli es un empresario argentino vinculado al rubro gastronómico y nocturno. Se desempeña como dueño y desarrollador de bares y restaurantes, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde construyó su perfil dentro del mundo empresarial.

Su nombre tomó mayor notoriedad mediática a partir de su relación con Pía Slapka, con quien estuvo en pareja durante dos años. Más allá de esa exposición, mantiene un perfil relativamente bajo y centrado en sus emprendimientos. De hecho, su perfil de Instagram se encuentra privado al público y cuenta con tan solo 272 seguidores.