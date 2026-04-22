Zaira Nara al borde del quiebre al hablar del duro momento con Paula Chaves: “Se me pone...”

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Frente a las especulaciones que sugerían que la conductora habría decidido no asistir para evitar coincidir con ella, la hermana de Wanda Nara fue contundente y negó esa versión: “No, no es así. Yo la estoy reemplazando a ella, obviamente por un motivo muy importante”, afirmó sin rodeos.

Luego, dio más detalles sobre cómo se manejan este tipo de convocatorias laborales dentro de su agencia: “En la agencia es un poco así… me llamó mi booker diciéndome: ‘Che, te necesito para hoy a la tarde’”, contó, naturalizando la dinámica.

Por último, al ser consultada nuevamente sobre el estado actual de su relación con Chaves, Zaira marcó un límite claro. Sin entrar en polémicas, sostuvo su decisión de no seguir alimentando el tema y de respetar el pedido de su ex amiga: “Expresamente pidió que no me refiera más, así que lo voy a respetar, no tengo nada para decir”, aseguró con firmeza aunque visiblemente sencibiizada, antes de cerrar con una frase que reafirma su postura: “No quiero hablar nada referido a ella porque soy respetuosa y ya lo leyeron todos”.

Zaira Nara - No quiero hablar más de Paula Chaves - captura Desayuno Americano

Cuál fue el gesto de Paula Chaves con Zaira Nara que marcó el fin de su amistad para siempre

La historia de amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara quedó atravesada por un quiebre que, con el paso del tiempo, nunca logró recomponerse. Todo se remonta al momento en que apareció en escena Facundo Pieres, figura clave en el distanciamiento: la relación que luego confirmó Zaira con el polista —ex pareja de Paula— marcó un antes y un después en un vínculo que hasta entonces se mostraba cercano y consolidado.

A partir de ese episodio, el lazo entre ambas se fue enfriando progresivamente. Aunque ninguna eligió dar detalles en profundidad sobre lo ocurrido, lo cierto es que la distancia se hizo cada vez más evidente. Con los años, el silencio y la falta de contacto terminaron por instalar una ruptura que, según se conoció recientemente, habría sumado un nuevo capítulo cargado de significado.

Fue el viernes 10 de abril cuando en LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito, revelaron una información que sorprendió: la esposa de Pedro Alfonso habría tomado la decisión de quitarle a Zaira el rol de madrina de Filipa, su tercera hija, nacida en 2020. En el programa no dudaron en ser categóricos al contar lo sucedido: “Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira”, aseguraron al aire, generando fuerte repercusión.

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En ese contexto, surgió un dato que no pasó inadvertido y que abrió interrogantes: el bautismo de la niña finalmente no se habría llevado a cabo. Esta situación pone en duda el carácter formal de ese madrinazgo y deja entrever que podría haber sido más bien un gesto simbólico que ahora quedó sin efecto.

Durante la emisión, también hicieron hincapié en la tensión que persiste entre las dos figuras y en cómo ese distanciamiento se consolidó con el correr del tiempo. Con una frase filosa, resumieron el trasfondo del conflicto: “No se rompen los papeles, se rompen las fotos”, reflejando el nivel de deterioro en la relación.

Además, remarcaron que en la actualidad no existe ningún tipo de vínculo entre ellas. La comunicación estaría completamente interrumpida y, según trascendió, la decisión de apartar a Zaira de ese lugar se habría concretado tiempo atrás mediante un mensaje directo, contundente y sin rodeos: “No sos más la madrina”.