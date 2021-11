Juntos por el Cambio apoyará el acuerdo con el FMI pero quiere que Cristina Kirchner asuma el costo

Durante el fin de semana, el ex presidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, se pronunciaron acerca de que Juntos por el Cambio deberá respaldar un acuerdo con el FMI porque la situación económica es más que delicada, según los economistas del frente opositor.

Para los opositores, Cristina sigue siendo la jefa política del oficialismo

El diputado electo Hernán Lombardi, un vocero virtual de Macri, dijo ayer a A24.com que “tenemos que apoyar un plan de estabilización y para eso Juntos Por el Cambio también va a estar”. Pero señaló que antes quiere comprobar que Cristina Kirchner respaldará el plan plurianual que presentará el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Cristina Kirchner sigue siendo la jefa política del Frente de Todos”, dijo Lombardi. De ese modo, desestimó que ella se haya corrido de la escena para dejarle libre el camino a Alberto Fernández para cerrar un acuerdo con el organismo de crédito internacional. En la oposición no le creen a la vicepresidenta cuando dice “la lapicera la tiene el Presidente”.

Fuentes de todos los sectores de Juntos por el Cambio coincidieron en que el objetivo del frente opositor consiste en que la presidenta del Senado no deje en soledad a Alberto Fernández y quiera correrse ella, junto con La Cámpora de Máximo Kirchner, de la responsabilidad. “Esa puede ser una trampa. Ella buscará que el Presidente y Juntos por el Cambio paguen el costo y ella quedar al margen”, señalan dirigentes.

La visión que existe en la Casa Rosada es diferente. Los allegados a Alberto Fernández están convencidos de que Cristina Kirchner está alineada con el acuerdo con el FMI luego de hablar con Guzmán y de escribir la carta. Tras su diálogo con el ministro de Economía dejó trascender los lineamientos del acuerdo.

Cristina cierra filas con la "lapicera de Alberto" y con relato propio

Y al firmar la carta pública del sábado tuvo dos objetivos: el primero, sacar de la agenda el sobreseimiento judicial que el Tribunal Oral Federal 5 dictó sobre ella y todos los imputados procesados de la causa Hotesur y Los Sauces. El segundo propósito fue mostrar unidad con el Presidente en torno al acuerdo con el Fondo para frenar la desconfianza que derivó en la debacle de las acciones argentinos y el alza del riesgo país.

La vicepresidenta no hizo más que ratificar lo que su delfín, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, les había anticipado a los empresarios españoles el viernes último en el hotel Alvear junto al jefe del Gabinete, Juan Manzur. El Gobierno está alineado atrás el acuerdo con el FMI y el kirchnerismo apoyará las negociaciones de Guzmán.

No lo hacen por apego al capitalismo financiero internacional, sino por la preocupación de una crisis mayor. El kirchnerismo ya instala el relato. No habrá ajuste fiscal, ni reforma laboral ni previsional. Sólo habrá segmentación de tarifas para que paguen los que más tienen y la devaluación del peso será maquillada.

La versión edulcorada de un acuerdo con el Fondo y sin ajuste fiscal

Habrá apoyo financiero del propio Fondo, de China, de Rusia, de Francia y de otros países. No se pagará un peso hasta 2024, es decir en el próximo mandato presidencial y el superávit fiscal se alcanzará con un extraordinario crecimiento económico, del consumo y de la recaudación tributaria.

Esas versiones edulcoradas del acuerdo fueron hechas trascender por el kirchnerismo tras su reunión con Guzmán. Ahora aseguran que buscan firmar ese acuerdo antes de fin de año cuando el Congreso apruebe la ley plurianual.

De ese modo, el Tesoro podría evitar los pagos de US$ 19.100 millones en 2022, US$ 19.300 millones en 2023 y US$ 4.900 millones en 2024. También el FMI le devolvería 4334 millones de dólares (DEG) que el Gobierno usó para pagar vencimientos y los habilitaría a reactivar la economía tras la pandemia.

Martín Guzmán.jpg "La economía crecerá más del 9% este año", aseguró Guzmán en las Jornadas Monetarias del BCRA. (Foto: MECON)

También contarían con asistencia del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina, además de un apoyo activo del gobierno de los Estados Unidos. Son las cosas que Cristina Kirchner contó en el Instituto Patria después de hablar con Guzmán.

De allí que en la Casa Rosada considera que Cristina Kirchner fue auténtica cuando respaldó al Presidente y lo habilitó a usar la “lapicera”. Pero en la oposición no están tan seguros.

"No vamos a jugar con fuego ni a impedir el acuerdo", dicen en la oposición

“Primero se tienen que poner de acuerdo en el Gobierno entre Alberto y Cristina y nosotros vamos a apoyar”, señalan en las filas de Juntos por el Cambio. Sospechan que Cristina le quiere dejar todo el costo al Presidente y entonces Juntos por el Cambio quiere forzar a ella y a La Cámpora a que asuman el costo del ajuste y del acuerdo con el Fondo.

“No vamos a impedir el acuerdo, no somos chiquilines y no queremos que se prenda fuego la Argentina como hicieron ellos cuando rechazaron en el Congreso el acuerdo con los hold outs. La situación es delicada y tenemos que respaldar”, dijo a A24.com una allegada a Carrió.

“La negociación es del Presidente, nosotros podemos convalidar un acuerdo que se hizo previamente. Así dice la ley, no es al revés. La responsabilidad de las negociaciones y el plan de sostenimiento es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Como lo fue de nosotros con los hold outs. Ellos no acompañaron en el Congreso. Pero no es momento de jugar con fuego porque según nuestros economistas la situación es muy crítica”, agregó otra.

El ajuste no lo tiene que pagar la clase media, dirá Patricia Bullrich

Por ahora, se quejan, no tienen detalles ni precisiones. “Mi opinión es que primero se pongan de acuerdo y lo voten todo ellos en bloque. Si no, es una trampa”, dijo un dirigente de los “halcones” del PRO cercano a Patricia Bullrich. Damian Arabia, secretario general del PRO, señaló que “nosotros no vamos a permitir que el peso de este ajuste o de una mala negociación recaiga sobre la clase media y todos van a tener que hacer el esfuerzo, no sólo los sectores productivos”.

Patricia Bullrich.jpg “Mi opinión es que primero se pongan de acuerdo y lo voten todo ellos en bloque. Si no, es una trampa”, dijo un dirigente de los “halcones” del PRO cercano a Patricia Bullrich (Foto: Telam).

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, senador electo, señaló: “Primero se tienen que poner de acuerdo ellos y después veremos. Desconocemos qué se está planteando”.

Tienen dudas de que Cristina le haya cedido la iniciativa a Alberto Fernández. Cerca del jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri aseguraron que “Cristina no está de acuerdo con el ajuste inevitable y quiere encapsular el costo político en Alberto y por eso hay que ver si La Cámpora lo votará".

Queremos saber si lo vota todo el oficialismo, se preguntó Negri

El propio Negri escribió un tuit en el que señaló: “JxC acompañó las 2 leyes que envío el ministro Guzmán relativas a la deuda. ¿De dónde sacan que estamos en contra de un acuerdo con el FMI? Sólo queremos saber cómo es y si tendrá apoyo de todo el oficialismo. La carta de la Vicepresidenta busca tapar los favores de la Justicia K”, en referencia al sobreseimiento judicial.

En los últimos días, Macri dio señales claras de que Juntos por el Cambio debe respaldar el acuerdo con el FMI. “Tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones”.

En ese sentido, apoyó a Elisa Carrió, que sostuvo durante los festejos de los 20 años de la Coalición Cívica, que hay que “acordar con el FMI” y que los aliados de Juntos por el Cambio deben ayudar a “mantener la institucionalidad”.

Quizás, el Fondo sea hoy el único tema parlamentario, según el contenido que tenga el plan plurianual, que pueda superar la grieta y obtener el voto unánime de los diputados y de los senadores enfrentados por casi todos los proyectos de ley.