Juntos por el Cambio calificó de "positivo" el acuerdo con el FMI y aguarda detalles para debatir en el Congreso

Por último, indica: "Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado".

En la reunión participaron los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC), el expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, los presidentes de los bloques del Senado, Humberto Schiavoni (PRO) y Luis Naidenoff (UCR), y de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC), el senador nacional Martín Lousteau (UCR) y la diputada provincial Maricel Etchecoin (CC). También, fueron de la partida el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el diputado nacional Luciano Laspina y el economista Eduardo Levi Yeyati.

El anuncio de Alberto Fernández

El presidente, Alberto Fernández, anunció este viernes por la mañana el pago de los 731 millones de dólares en concepto del vencimiento que estaba previsto dentro de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quiero anunciarle que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el Fondo", comenzó el Presidente en un mensaje grabado. "Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo", dijo.

En tanto, detalló que el acuerdo "no restringe, no limita no condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero".