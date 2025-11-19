En vivo Radio La Red
Karina Milei busca impulsar la Boleta Única Papel en todas las provincias para las elecciones 2027

Acompañada por Martín Menem, Karina Milei, como presidenta de La Libertad Avanza, encabeza una gira nacional bajo el lema: “Tour de la Gratitud” con la mira puesta en la reelección de Javier Milei en 2027. Milei recordó su triunfo, a 2 años del balotaje.

El Gobierno quiere intentar que todas las provincias del país impulsen la Boleta Unica Papel para las elecciones locales de 2027. El objetivo se lo puso en la cabeza Karina Milei como "el Jefe" del partido. La estrategia será encabezada en la práctica por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y principal aliado de Karina.

Justamente, el presidente Javier Milei se encarga día a día de ratificar quién es el Jefe. Así recordó este miércoles su triunfo en el balotaje del 19 de noviembre de 2023, cuando compitió en segunda vuelta contra el candidato del Frente de Todos, Sergio Massa, y pidió transitar el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente”.

A través de su cuenta de X, y a dos años del acontecimiento, el mandatario expresó: “LA LIBERTAD AVANZA Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1991115576765223324?s=20&partner=&hide_thread=false

“Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo”, señaló Milei en un texto que acompaña una foto donde se lo ve abrazo celebrando el triunfo junto a su hermana y jefa de campaña, Karina Milei.

En ese marco, Milei redobló el apoyo al armado político de listas que condujo su hermana y secretaria general de la Presidencia, que le permitió a LLA pintar de “violeta” la mayoría de las provincias y con ese impulso, negociar con gobernadores para convertirse en la primera minoría en ambas cámaras el Congreso.

“Hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de octubre, renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

¿Qué es el “Tour de la Gratitud” de Karina Milei?

Con Karina Milei como presidenta de La Libertad Avanza y Martín Menem como su vicepresidente a nivel nacional, el partido del gobierno inauguró el pasado viernes el “Tour de la Gratitud” en la ciudad de Corrientes.

El encuentro reunió a seguidores y dirigentes locales en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo en una jornada que inició una nueva recorrida federal que la jefa de LLA comenzó tras el triunfo que sorprendió al propio Gobierno, en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Milei se dirigió a los seguidores con un mensaje centrado en el “agradecimiento” y el “reconocimiento al esfuerzo del equipo y de los ciudadanos”.

"Llenamos el Congreso, y ahora vamos por las leyes que este país necesita para salir adelante”, subrayó Karina Milei subrayó y explicó que el Tour de la Gratitud es solo el comienzo.

“Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el Presidente también viajará en distintas ocasiones. Porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”, había anticipado Karina Milei en un breve discurso ante militantes de Corrientes.

El objetivo de llevar la Boleta Única Papel todo el país, la clave del triunfo de octubre

Martín Menem anticipó en declaraciones a A24.com, que “la gira continuará con visitas a dos provincias por semana”, y destacó que el resultado obtenido en las elecciones de octubre -la mitad más uno de las bancas en juego, tanto en Diputados como en Senadores- demuestra que la estrategia fue correcta” y que “hoy La Libertad Avanza es un partido mucho más fuerte, con 88 diputados nacionales y 20 senadores”.

Menem también felicitó a los correntinos por la elección local y remarcó la importancia de avanzar hacia sistemas electorales más transparentes: “Vamos a impulsar en todas las provincias la boleta única en papel. Funcionó de manera ejemplar, y es parte de los valores del presidente Javier Milei: hacer lo que corresponde, incluso cuando no es lo que más conviene políticamente”.

“Corrientes es la primera provincia en esta recorrida, agradeciendo el esfuerzo de todos. Ahora empieza una etapa nueva: visitar cada distrito y prepararnos para que el Presidente Javier Milei sea reelecto en 2027”.

El Tour continuará en las próximas semanas por distintas provincias que serán informada sen los próximos días, consolidando la presencia territorial del partido y fortaleciendo el vínculo entre las autoridades nacionales, los equipos locales y los miles de seguidores que forman parte del proyecto de La Libertad Avanza.

Por Stella Gárnica
