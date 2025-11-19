En vivo Radio La Red
TERRIBLE

El fuerte testimonio del entrenador al que le clavaron una llave en el cráneo: "Me dijeron..."

Jonathan José Smith recibió el alta después de ser atacado con una llave incrustada en el cráneo en un partido de fútbol femenino juvenil y habló en A24. ¿Qué dijo?

El fuerte testimonio del entrenador al que le clavaron una llave en el cráneo. (Foto: captura A24)

La violencia en el deporte juvenil sumó un episodio que estremeció al país. La semana pasada, en plena jornada del torneo femenino Sub 16 en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), una discusión entre familiares terminó con Jonathan José Smith, un exfutbolista de 35 años y actual técnico, gravemente herido: una llave quedó incrustada en su cabeza.

El agresor, identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio. Este miércoles, Smith habló por primera vez después de recibir el alta médica. Su testimonio en A24 aportó detalles del ataque y de su recuperación.

Cómo se originó el ataque que terminó con una llave incrustada en la cabeza del entrenador

El enfrentamiento ocurrió durante un partido entre Estrella de Plátanos y Colegiales. Según el relato de testigos, la hija de Smith -jugadora del equipo- habría sido agredida en una jugada, lo que generó tensión entre las familias. Smith intervino para calmar la situación y proteger a un amigo, pero terminó siendo atacado brutalmente.

En medio de la pelea, Álvarez -conocido como “Taty” en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui- golpeó a Smith con una llave, que quedó directamente incrustada en su cráneo. Las imágenes posteriores mostraron al entrenador tendido en el piso, asistido por una mujer mientras familiares gritaban desesperados alrededor.

Según testigos citados en la causa, incluso después de la llegada de la policía, Álvarez permaneció en la escena obsesionado con recuperar la llave, sin atender la gravedad del hecho.

Qué dijo Jonathan Smith tras recibir el alta médica

Entrevistado por Luis Novaresio en A24, Smith apareció con venda en la cabeza y todavía bajo tratamiento ambulatorio. “Me dieron el alta para evitar riesgos por virus intrahospitalarios, pero no puedo hacer vida normal”, expresó.

“Los médicos me dijeron que no me van a quedar secuelas, por suerte”, continuó la Smith, que, sobre el momento exacto de la agresión, aseguró que recuerda todo: “Fue algo que nunca pensé que podría pasar. Hoy, después de tantos días pensándolo, me doy cuenta de que tuve mucha suerte”.

Consultado sobre el acusado, respondió con firmeza: “No llamó nadie. Y no tengo nada que decirle. Yo estoy enfocado en recuperarme y seguir con mi vida”.

Smith también aclaró que conocía al agresor del ambiente del club, aunque negó saber si era integrante de la barra brava: “No lo sé. Nunca lo vi desde ese lugar”.

Cómo está su hija y qué pasará con su rol en el club

La hija de Smith también fue asistida el día del incidente: terminó desmayada por el impacto emocional. Según contó Jonathan, ya está mejor y con ganas de seguir jugando.

Sobre su propio futuro como técnico, fue claro: “Me dio más ganas de seguir dirigiendo. Esto no nos sacó las ganas. Lo hacemos de corazón”.

La comunidad de Berazategui continúa conmocionada mientras la causa avanza. El testimonio de Smith vuelve a exponer un problema que crece: la violencia en el deporte infantil y juvenil, donde los protagonistas deberían ser solamente las chicas que entran a la cancha.

