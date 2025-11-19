Los terribles hallazgos en la habitación del acosador de Cris Morena: "Obsesión"

"En la habitación encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situacion que Leonardo imaginó en su mente entre él y ella. Venía siendo víctima de un acoso feroz", comentó el periodista.

"Encontraron fotos de los ojos de Cris Morena, se tomó el trabajo de recortar revistas y hacer un collage con sus ojos. Obsesionado con la mirada de Cris Morena", profundizó.

Y detalló: "Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal, que la logística del acosador no solamente había anotaciones y fotos, sino que había mapas a mano alzada con sus movimientos: 'se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, se juntó con esta persona...'. Todo anotado en hojas".

A lo que la conductora Pamela David observó ante la dramática situación: "Miedo. Por más que sabemos que es una persona que está en sus cabales, nunca sabes qué es capaz de hacer y cómo se controla ese límite".

En tanto, Salerno explicó que este hombre en la actualidad "no está detenido pero tiene una restricción de mil metros y una tobillera de la Justicia".

En el ciclo Tarde o Temprano (El Trece) se detallaron los hechos que denunció Cris Morena sobre el hostigamiento que padece hace años por parte de un hombre de 51 años.

La artista ya había tomado medidas legales en 2020 por la cual se obtuvo una orden de restricción para mantener a la persona en cuestión alejada de su domicilio. “En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral ”, explicó la conductora Belén Ludueña.

Y agregó sobre el accionar del hombre contra la productora: “Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital. Por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vió obligada a realizar otra denuncia”.

“Este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió”, sumó el periodista Pampa Mónaco.

Según comentó el periodista, este hombre había incumplido este año con las restricciones impuestas anteriormente por la Justicia y ahora se reactivaron las medidas para proteger a Cris Morena.