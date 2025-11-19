A los 27 años, Ángela Torres confirmó la noticia más importante de su vida: "No lo puedo creer"

Al tiempo que agregó: “Estoy viviendo un momento que jamás pensé que me iba a tocar a mí [...] Es un sueño cumplido. De esos que pensás que jamás se van a dar”, confió antes de anunciar que fue elegida para ser telonera de Shakira en sus presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfield el próximo 8 y 9 de diciembre, en el marco de su 'Las mujeres ya no lloran world tour"'.

IG Ángela Torres telonera Shakira

Tras ello, la propia Ángela hizo el anuncio oficial desde sus Instagram Stories con el afiche de la colombiana, así como también sumó el momento en que lo contó horas más tarde en el stream de Luzu TV, junto a Nico Occhiato.

Embed

Cuál es el dato oculto que Ángela Torre reveló sobre su tío Diego Torres

A mediados de octubre, Ángela Torres sorprendió a todos durante su visita al programa Nadie dice nada (Luzu TV), cuando decidió dar a conocer un dato personal que pocos conocían: su verdadero nombre completo. Antes de revelarlo, la actriz y cantante anticipó con humor que “este dato les va a cambiar la vida”, dejando a los conductores y al público con la expectativa por las nubes.

La confesión surgió en medio de una charla distendida en la que Ángela explicó que su nombre artístico no fue algo tomado al azar, sino que lo eligió inspirándose en una figura muy especial de su familia: su abuela, la recordada Lolita Torres. Entre risas, la artista aclaró que sus nombres legales son bastante llamativos y con un estilo marcado, y comentó que desde muy pequeña sintió la necesidad de adoptar uno que la representara mejor en el escenario.

Embed

Fue entonces cuando reveló cuál es el nombre que figura en su documento. “Ángela Azul Concepción Caccia Currá. En mi documento dice eso”, enumeró la sobrina de Diego Torres, provocando la sorpresa de todos en el estudio. Con total naturalidad, detalló que su apellido artístico no es propio, sino una herencia simbólica de su abuela: “Porque Torres es artístico, de mi abuela (Lolita). No lo tengo, es de ella. Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”, recordó entre carcajadas, dejando en claro que su vínculo con el nombre tiene una carga afectiva profunda.

Sin embargo, la revelación no quedó solo ahí. La cantante añadió un dato que pocos conocían sobre su famoso tío, el también cantante y actor Diego Torres. “Y Diego (Torres) también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”, comentó con el mismo tono distendido, generando aún más asombro entre los presentes. Esa declaración dio pie a la reacción pícara de Nico Occhiato, quien no perdió la oportunidad de bromear al respecto y lanzó con humor: “Se colgaron todos de Lolita”.