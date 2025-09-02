En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Karina Milei
Casa Rosada

Karina Milei no asistirá al Congreso para ser interpelada "porque no tiene obligación" dicen en el Gobierno

El Gobierno descarta que la secretaria General de Presidencia asista a la eventual citación del Congreso por la investigación del criptogate o de los audios de las supuestas coimas en la ANDIS. ¿Cuál es el argumento de la Casa Rosada?

El Gobierno blinda a Karina Milei y confirma que no asistirá a ninguna citación del Congreso por el caso criptomoneda Libra ni por los audios de las supuestas coimas. Foto: Archivo Casa Rosada.

El Gobierno decidió blindar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y en la Casa Rosada descartaron que la hermana del presidente asista al Congreso a brindar explicaciones en el marco de una eventual citación o interpelación que prepara la oposición en las comisiones especiales formadas para investigar esos tres supuestos casos de corrupción en el Gobierno.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda lograron reactivar la comisión investigadora del caso Libra, que llevaba más de tres meses sin funcionar. La decisión coincidió con el nuevo escándalo que golpea al Gobierno, vinculado al presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Con la votación, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue elegido presidente del organismo. Autor de la propuesta que modificó la resolución original, fue quien permitió destrabar la conformación de la comisión. "Está la Justicia investigando y esperamos que actúe con confianza y rapidez en el caso Libra, pero también es clave el rol del Congreso", señalan desde la oposición.

Desde el Gobierno también apoyaron la decisión de las bancadas oficialistas de La Libertad Avanza y del PRO que impugnaron el funcionamiento de la comisión y decidieron no participar, al señalar que la investigación del caso Libra tiene vencido el plazo de funcionamiento.

Pese a esas críticas del oficialismo, la oposición la puso en funcionamiento desde este martes, para votar un reglamento y definir las citaciones a funcionarios bajo la modalidad de pedidos de informes en la que analizan ponerle fecha a un pedido de interpelación a Karina Milei.

Además, quedó establecido que tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre de 2025 para presentar dictámenes y conclusiones, y que deberá elevar su informe final a la Cámara de Diputados dentro de los diez días posteriores.

En tanto, el gobierno también apoyó la decisión de no asistir del ministro de Salud, Mario Lugones citado la semana pasada por un plenario de comisiones que se había reunido en Diputados para escuchar Mario Lugones. Pero el ministro se ausentó y ahora quieren interpelarlo junto a Karina Milei.

Desde la Casa Rosada vinculan tanto la difusión de los audios de las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, como las citaciones de los diputados de la oposición, a una operación política para desestabilizar al gobierno a días de las elecciones legislativas bonaerenses, y de las nacionales del 26 de octubre.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
