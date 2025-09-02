Karina Milei no asistirá al Congreso para ser interpelada "porque no tiene obligación" dicen en el Gobierno

Desde el Gobierno también apoyaron la decisión de las bancadas oficialistas de La Libertad Avanza y del PRO que impugnaron el funcionamiento de la comisión y decidieron no participar, al señalar que la investigación del caso Libra tiene vencido el plazo de funcionamiento.

Pese a esas críticas del oficialismo, la oposición la puso en funcionamiento desde este martes, para votar un reglamento y definir las citaciones a funcionarios bajo la modalidad de pedidos de informes en la que analizan ponerle fecha a un pedido de interpelación a Karina Milei.

Además, quedó establecido que tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre de 2025 para presentar dictámenes y conclusiones, y que deberá elevar su informe final a la Cámara de Diputados dentro de los diez días posteriores.

En tanto, el gobierno también apoyó la decisión de no asistir del ministro de Salud, Mario Lugones citado la semana pasada por un plenario de comisiones que se había reunido en Diputados para escuchar Mario Lugones. Pero el ministro se ausentó y ahora quieren interpelarlo junto a Karina Milei.

Desde la Casa Rosada vinculan tanto la difusión de los audios de las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, como las citaciones de los diputados de la oposición, a una operación política para desestabilizar al gobierno a días de las elecciones legislativas bonaerenses, y de las nacionales del 26 de octubre.