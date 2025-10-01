En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

¿Va a haber plata de EE.UU. antes de las elecciones?: los cálculos que hace el Gobierno a 15 días de la cumbre con Trump

Adorni confirmó a A24.com que se preparan anuncios sobre “economía, energía y todas las aristas que involucran a Argentina con el mundo y los Estados Unidos”. Aranceles, desembolso de fondos frescos y acuerdos militares en agenda.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Expectativas en Casa Rosada por un posible desembolso de EE. UU. antes de las elecciones. Foto: Archivo.

Expectativas en Casa Rosada por un posible desembolso de EE. UU. antes de las elecciones. Foto: Archivo.

El presidente Javier Milei prepara una agenda cargada de anuncios y actividades para la visita que hará a Donald Trump el próximo martes 14 de octubre en la Casa Blanca. Y aunque evitan adelantar medidas, en medio de la alta volatilidad e incertidumbre, en la Casa Rosada, no descartan el anuncio de un desembolso del Tesoro norteamericano para calmar los mercados antes de las elecciones del 26 de octubre.

Leé también Milei ratificó que trabaja en "recomponer el diálogo con Macri y gobernadores" pero negó que haya sido un pedido de Trump
milei ratifico que trabaja en recomponer el dialogo con macri y gobernadores pero nego que haya sido un pedido de trump

Sin embargo, el vocero evitó precisar los detalles sobre el salvataje financiero anunciado la semana pasada por el Tesoro de EE.UU. Scott Bessent. “La agenda del 14 de octubre con todas las actividades, se van a desarrollar en ese mismo día en la Casa Blanca. Va a ser un solo día, pero todavía no está determinada”.

“El canciller Werthein adelantó que se van a abordar todos los temas: desde la Economía, la Energía y todas las aristas que involucran a la República Argentina en su relación con el mundo y los Estados unidos, pero no, vas a tener esa información hasta que ocurra, así que paciencia...”, señaló Adorni a A24.com, luego de explicar que todavía los anuncios son materia de negociaciones entre los equipos técnicos del ministerio de Economía, encabezado por Luis Toto Caputo y los técnicos del Tesoro y la administración Trump.

En tanto, otra alta fuente cercana al presidente Milei, confió a A24.com que “puede ser” que se anuncie un desembolso de un préstamo antes de las elecciones del 26 de octubre, dado que en el gobierno argentino como en el norteamericano, admiten que “va a haber volatilidad en los mercados las próximas semanas y recién va a frenar después de las elecciones”.

Expectativas por la cumbre Milei-Trump en la Casa Blanca

adorni

Adorni confirmó que “el presidente Donald Trump invitó formalmente al presidente Milei a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre” y que ”junto con su delegación van a estar alojados en la residencia oficial destinada a los jefes de Estado”. Calificó al encuentro como “histórico” y dijo que “es el resultado fortalecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países que también derivó en el contundente respaldo a este Gobierno de los organismos multilaterales de crédito, y el Tesoro de los EE. UU. además de los múltiples encuentros del presidente con empresarios y autoridades de la JP Morgan, de Paramount, etc."

Es el primer presidente latinoamericano en tener una reunión bilateral en el Salón Oval durante el actual mandatario del presidente norteamericano”, destacó el vocero presidencial en conferencia de prensa este miércoles en la Casa Rosada.

Adorni dijo que “próximamente, va a haber buenas noticias para todos los argentinos, gracias las excelentes relaciones bilaterales que mantiene el presidente Milei y la cancillería argentina con la administración de Trump”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1973055571159855142&partner=&hide_thread=false

La invitación de Trump a Milei fue dada a conocer este lunes por un comunicado oficial de la cancillería argentina y confirmado minutos más tarde por el propio Milei en la red social X.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Donald Trump Casa Blanca Dólar
Notas relacionadas
Milei busca más sostén político y le pide ayuda a Macri para que interceda ante los gobernadores
Consejo de Mayo: qué se habló en la Casa Rosada entre los representantes del Gobierno, la oposición y los empresarios
Milei retoma la campaña, mientras la Casa Rosada mide el impacto electoral del apoyo de Trump

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar