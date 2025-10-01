¿Va a haber plata de EE.UU. antes de las elecciones?: los cálculos que hace el Gobierno a 15 días de la cumbre con Trump

En tanto, otra alta fuente cercana al presidente Milei, confió a A24.com que “puede ser” que se anuncie un desembolso de un préstamo antes de las elecciones del 26 de octubre, dado que en el gobierno argentino como en el norteamericano, admiten que “va a haber volatilidad en los mercados las próximas semanas y recién va a frenar después de las elecciones”.

Expectativas por la cumbre Milei-Trump en la Casa Blanca

adorni

Adorni confirmó que “el presidente Donald Trump invitó formalmente al presidente Milei a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre” y que ”junto con su delegación van a estar alojados en la residencia oficial destinada a los jefes de Estado”. Calificó al encuentro como “histórico” y dijo que “es el resultado fortalecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países que también derivó en el contundente respaldo a este Gobierno de los organismos multilaterales de crédito, y el Tesoro de los EE. UU. además de los múltiples encuentros del presidente con empresarios y autoridades de la JP Morgan, de Paramount, etc."

“Es el primer presidente latinoamericano en tener una reunión bilateral en el Salón Oval durante el actual mandatario del presidente norteamericano”, destacó el vocero presidencial en conferencia de prensa este miércoles en la Casa Rosada.

Adorni dijo que “próximamente, va a haber buenas noticias para todos los argentinos, gracias las excelentes relaciones bilaterales que mantiene el presidente Milei y la cancillería argentina con la administración de Trump”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1973055571159855142&partner=&hide_thread=false La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) September 30, 2025

La invitación de Trump a Milei fue dada a conocer este lunes por un comunicado oficial de la cancillería argentina y confirmado minutos más tarde por el propio Milei en la red social X.