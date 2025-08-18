Germán Kraus recordó los últimos días de Alberto Martín y su dura lucha: "Ejemplo de dignidad"

"Si yo tengo que definirlo en una sola palabra es un ejemplo de dignidad durante toda su vida y hasta el momento de su muerte", siguió emocionado.

Y remarcó: "Fue rapidísimo, hicimos una cena muy linda con todos los galanes de esa época, que somos cinco o seis, y quedó hacer una segunda. Lo tengo agendaado: el día 5 de julio hablé con Alberto y me dijo que se iba a dar la última quimio, y nos dijo de juntarnos el 14 en su casa que iba a cocinar él, y ahí empezó el decamimiento, cada día más débil. Siempre decía: 'yo tuve una muy buena vida y esta mier.. no me va a ganar'".

"Trabajé muchísimo con él y su camarín era el muro de los lamentos, todo el mundo le contaba lo que le pasaba y él estaba para escuchar. Un amigo incondicional de todos, es una gran pérdida, siempre va a estar", concluyó Germán Kraus con total dolor sobre su compañero en la obra Por qué será que las queremos tanto?.

german kraus alberto martin

El dolor del mundo del espectáculo por la muerte de Alberto Martín

La noticia de la muerte de Alberto Martín a los 81 años la dio a conocer Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial en X del Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", se informó con dolor.

"Besos al cielo, querido Alberto", escribió por su parte el actor Arturo Puig en un posteo en su cuenta de Instagram. Marcelo de Bellis, un gran amigo y quien en varias oportunidades demostró su amor por él, decidió homenajearlo con un video y varias imágenes retro del actor. "Te amare siempre Alberto", manifestó.

Embed

En el video, el ex Casados con hijos le recuerda lo mucho que lo quiere: "Te quiero infinitamente. Me es complicado expresarte todo lo que te amo y lo que representas para mí. Hay muchas anécdotas: algunas se pueden contar, la mayoría no. Te quiero con todo mi alma".

"Gracias, Alberto Martín, por todo lo que nos diste y todo lo que me enseñaste. Único e irrepetible, un maestro de la comedia para mí. Te voy a extrañar muchísimo. Estoy destrozado",expresó el actor Diego Pérez en su cuenta personal de Instagram con mucho dolor por la pérdida del querido actor.

Marcelo de Bellis despide a su amigo, Alberto Martín