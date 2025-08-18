Tras el cierre de listas, la mesa chica de La Libertad Avanza ordena la campaña y preparan el acto de Milei en Junín

El mensaje del candidato de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, sobre la alianza del PRO y LLA

Por su parte, el candidato de Mauricio Macri a diputado nacional en CABA, Fernando De Andreis --que ocupa el quinto lugar de la lista de LLA- también salió a defender el acuerdo electoral, en el que el PRO quedó relegado con escasos lugares, frente al poder de la lapicera de Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza, que solo sede ante los pedidos del propio presidente.

Hace ya demasiado tiempo que en el PRO andábamos discutiendo cosas viejas. Fue cansador escuchar, hasta acá, que se repitieran como "nuevas soluciones" ideas antiguas que nos desviaron del camino del PRO liberal. Esas ideas, en el fondo, nos hicieron perder elecciones y… — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 18, 2025

Ritondo, Santilli, la campaña de La Libertad Avanza y el futuro del gabinete de Milei

El Gobierno no descansa. Tras las maratónicas reuniones con candidatos de todo el país que concentraron las miradas todo el fin de semana largo, desde el viernes feriado puente, todo el sábado y el domingo 17 a la medianoche, este lunes la mesa chica de LLA y el PRO convocó a una nueva reunión de estrategia de campaña en la Casa Rosada, que se repetirán de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre hasta las nacionales del 26 de octubre, todos los lunes y miércoles.

Con el eje central en los reparativos del acto que encabezará este martes a las 17,30 el presidente Milei con todos los candidatos nacionales en Junín, los dos dirigentes del PRO bonaerense, Diego Santilli (tercer candidato a diputado nacional) y Cristian Ritondo (jefe del PRO) llegaron juntos alrededor del mediodía a la Casa Rosada.

Minutos antes habían ingresado los asesores del presidente y de Karina Milei, Santiago Caputo y Sebastián Pareja, que los esperaron en la oficina del asesor presidencial tiene en el primer piso de Balcarce 50, más conocido como Salón Martín Fierro.

Ante la consulta de A24.com, Ritondo y Santilli destacaron su rol de acompañamiento en la campaña que diseña la mesa chica libertaria, pero evitaron responder sobre las posibilidades de ser convocados para cubrir futuros cargos en el gabinete de ministros de Milei.

Ante la pregunta de A24.com, sobre las posibilidades de ser convocados por Milei a integrar el gabinete nacional, tras la salida de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis petri (Defensa) para ser candidatos en octubre, los dirigentes del PRO bonaerense no descartaron nada, pero "por respeto", dejaron la decisión en “manos del presidente”.

“Hoy nuestra responsabilidad es trabajar por la elección. Hablar de eso es mezclar las cosas, ahora tenemos una responsabilidad que es el 7 de septiembre y el 26 de octubre que es ganar las elecciones. Nunca dijimos que era fácil esta elección es el nicho del kirchnerismo y queremos ganar", respondió Ritondo a A24.com sobre la posibilidad de sumarse en diciembre al gabinete de Milei.

Por su parte, Santilli -otro de los dirigentes del PRO que sonaba para reemplazar a Bullrich en un eventual cambio de gabinete- dijo que "hay que ser respetuoso en eso, los funcionarios los define el presidente de la nación".

"Nosotros tenemos una función en el Congreso, un trabajo en los distritos y en la campaña. Estoy convencido de que en octubre vamos a arrasar y vamos a dar una pelea muy contundente en septiembre" en las elecciones a la legislatura provincial.

Santilli dijo que su rol en la campaña va a seguir siendo "lo que venimos haciendo en el bloque PRO con Cristian Ritondo desde 2023 que es acompañar al presidente en el Congreso".

Ahora se suman a la estrategia de campaña diseñada por LLA, para "recorrer todos los distritos" en un rally que empieza este martes en Junín con el presidente".

Santilli dijo que los 5 candidatos del PRO en provincia "estaremos siguiendo los lineamientos que el disponga" y confirmó que en la reunión de este lunes en Casa Rosada se definían los próximos pasos de campaña centrados en el eslogan "kirchnerismo nunca más, la inseguridad y la defensa del modelo económico.