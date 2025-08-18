Combos AUH: todos los beneficios de ANSES que se pueden sumar en septiembre 2025

En vivo Radio La Red
En septiembre 2025, las familias titulares de AUH podrán combinar varios beneficios para maximizar sus ingresos. Con estos “combos”, el ingreso mensual de los hogares con varios hijos puede superar los $400.000, garantizando apoyo económico, alimentación y cuidado infantil.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo uno de los pilares de la política social en Argentina, llegando a millones de familias para garantizar el acceso a educación, salud y alimentación. En septiembre de 2025, ANSES confirmó nuevos montos de AUH junto con los beneficios complementarios que se pueden sumar, desde la Tarjeta Alimentar hasta los créditos y bonos especiales, formando un combo mensual que puede superar los $450.000 en algunos hogares.

Esta guía completa detalla cuánto se cobra, cómo se combinan los beneficios, quiénes son los beneficiarios y qué requisitos se necesitan, con ejemplos claros para una, dos o tres hijos.

AUH septiembre 2025: cuánto cobro

A partir de septiembre de 2025, el monto de la AUH por hijo se incrementó de $112.919,26 a $115.064,73. Sin embargo, solo se cobra el 80% de manera mensual, ya que ANSES retiene el 20% restante para pagarlo cuando se presente la Libreta AUH, que acredita asistencia escolar, controles de salud y vacunación.

  • Monto bruto AUH: $115.064,73

  • Retención del 20%: $23.012,95

  • Monto neto en mano: $92.051,78 por hijo

Para niños con discapacidad, el monto bruto asciende a $395.320,03, y el neto en mano es de $297.296,93, manteniendo la retención del 20% acumulada.

ANSES_Milei

Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en septiembre

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo mensual destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos y se deposita automáticamente junto con la AUH. En septiembre 2025, los montos son:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Esto significa que una familia con un hijo percibirá un total combinado de $144.301,78 (AUH neta + Tarjeta Alimentar), mientras que una familia con tres hijos o más superará los $380.000 mensuales.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

El Plan de los 1000 Días otorga un Complemento Leche a familias con hijos de 0 a 3 años. En septiembre 2025, este beneficio asciende a $42.711y se suma al AUH y a la Tarjeta Alimentar.

  • Beneficio: ayuda a la nutrición y primera infancia

  • Compatibilidad: AUH, Tarjeta Alimentar y créditos para ANSES

Esto significa que una madre con un hijo de 2 años podría recibir AUH neta + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche, superando los $300.000 solo con estos tres beneficios.

Créditos ANSES y Cuenta DNI

Los titulares de AUH pueden acceder a créditos rápidos a través de, por ejemplo, Cuenta DNI o billeteras virtuales, con montos que van desde $50.000 hasta $2.000.000, según capacidad de pago y cantidad de hijos.

  • Beneficio: permite afrontar gastos imprevistos sin perder la asignación

  • Tasas: varían según historial crediticio.

  • Compatibilidad: AUH y Tarjeta Alimentar

Estos créditos son cada vez más utilizados por familias para reparaciones, educación o compras urgentes, y se pueden gestionar de manera online.

Asignaciones Familiares SUAF

Si la familia tiene ingresos registrados en relación de dependencia, puede sumar las Asignaciones Familiares SUAF:

  • Beneficio variable según cantidad de hijos y topes de ingresos

  • Compatibilidad: AUH y Tarjeta Alimentar para quienes cumplen los requisitos

  • Impacto: aumenta significativamente el ingreso mensual en hogares con más de un hijo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Algunos titulares de AUH también pueden acceder a Pensiones No Contributivas, como:

  • PNC por invalidez

  • PNC por vejez

  • PNC para madre de 7 hijos o más

Estos montos se suman a la AUH y, en algunos casos, a la Tarjeta Alimentar, generando un combo mensual aún más alto.

