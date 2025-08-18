Combos AUH: todos los beneficios de ANSES que se pueden sumar en septiembre 2025

Para niños con discapacidad, el monto bruto asciende a $395.320,03, y el neto en mano es de $297.296,93, manteniendo la retención del 20% acumulada.

Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en septiembre

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo mensual destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos y se deposita automáticamente junto con la AUH. En septiembre 2025, los montos son:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Esto significa que una familia con un hijo percibirá un total combinado de $144.301,78 (AUH neta + Tarjeta Alimentar), mientras que una familia con tres hijos o más superará los $380.000 mensuales.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

El Plan de los 1000 Días otorga un Complemento Leche a familias con hijos de 0 a 3 años. En septiembre 2025, este beneficio asciende a $42.711y se suma al AUH y a la Tarjeta Alimentar.

Beneficio: ayuda a la nutrición y primera infancia

Compatibilidad: AUH, Tarjeta Alimentar y créditos para ANSES

Esto significa que una madre con un hijo de 2 años podría recibir AUH neta + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche, superando los $300.000 solo con estos tres beneficios.

Créditos ANSES y Cuenta DNI

Los titulares de AUH pueden acceder a créditos rápidos a través de, por ejemplo, Cuenta DNI o billeteras virtuales, con montos que van desde $50.000 hasta $2.000.000, según capacidad de pago y cantidad de hijos.

Beneficio: permite afrontar gastos imprevistos sin perder la asignación

Tasas: varían según historial crediticio.

Compatibilidad: AUH y Tarjeta Alimentar

Estos créditos son cada vez más utilizados por familias para reparaciones, educación o compras urgentes, y se pueden gestionar de manera online.

Asignaciones Familiares SUAF

Si la familia tiene ingresos registrados en relación de dependencia, puede sumar las Asignaciones Familiares SUAF:

Beneficio variable según cantidad de hijos y topes de ingresos

Compatibilidad: AUH y Tarjeta Alimentar para quienes cumplen los requisitos

Impacto: aumenta significativamente el ingreso mensual en hogares con más de un hijo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Algunos titulares de AUH también pueden acceder a Pensiones No Contributivas, como:

PNC por invalidez

PNC por vejez

PNC para madre de 7 hijos o más

Estos montos se suman a la AUH y, en algunos casos, a la Tarjeta Alimentar, generando un combo mensual aún más alto.