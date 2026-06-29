"Hay un nuevo despertar en toda la región", afirmó Milei y pidió que la izquierda pierda en Brasil

"Los acuerdos de Isaac son una invitación a que América Latina construya una coalición moral, diplomática y cultural contra el antisemitismo, el terrorismo y el narcotráfico. Con una invitación abierta a todas las naciones que quieran sumarse", afirmó.

Según el presidente, el objetivo de la iniciativa es consolidar una alianza regional basada en valores compartidos: "El motivo del acuerdo no es otro que defender los valores de la vida, la libertad y la democracia", señaló.

Y agregó: "Somos responsables de ubicar a América Latina en el lado correcto".

"Estos acuerdos los lanzamos formalmente hace dos meses en Jerusalén junto a mi queridísimo amigo el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el beneplácito del presidente Donald Trump", afirmó Milei. (Foto: Presidencia)

Críticas al antisemitismo y respaldo a Israel

Milei también dedicó buena parte de su exposición a cuestionar el antisemitismo y a respaldar la posición de Israel frente a los conflictos que atraviesa Medio Oriente.

"El antisemitismo se reorganizó. El espectro del odio sigue vivo. Es una ideología que ama la muerte, desprecia la vida y que busca destruir los fundamentos de la libertad", afirmó.

En ese marco, recordó el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y mencionó a los ciudadanos argentinos afectados por ese atentado. Además, apuntó contra Irán y las organizaciones que considera vinculadas con la expansión de esas amenazas.

En ese marco, el mandatario sostuvo que la región enfrenta el desafío de "sostener los valores civilizatorios frente a la barbarie del fanatismo".

También advirtió sobre las consecuencias que tendría, a su juicio, un debilitamiento de Israel en el escenario internacional: "Si se llevan puesto a Israel se van a llevar puesto a todo Occidente. No hay forma de separar las dos cosas", afirmó.

Cuestionamientos a la izquierda latinoamericana

En otro tramo de su discurso, Milei vinculó a los gobiernos de izquierda de la región con una mayor influencia iraní en América Latina.

"Todos los gobiernos de izquierda le abrieron la puerta a la influencia iraní y miraron a un costado cuando sus comunidades judías fueron atacadas", aseguró.

Además, afirmó que "el socialismo del siglo XXI tiene sus raíces en una batalla de milenios", una definición que relacionó con planteos que realiza el presidente estadounidense Donald Trump.

La política exterior argentina

El presidente también defendió las posturas adoptadas por su administración en materia de política exterior y seguridad.

"Para Argentina esta historia no es abstracta. Nos interpela desde nuestra propia historia. Desde el primer día de mi gestión tomamos decisiones concretas. Tomamos a Hamás y la Guardia Revolucionaria iraní y a las fuerzas Quds como organizaciones terroristas", señaló.

Finalmente, instó a los dirigentes presentes a impulsar cambios en sus respectivos países y destacó el rumbo político de su gobierno.

"Muchos de ustedes representan a sus países y tienen poder real para cambiar las cosas en sus cámaras, en sus países y en sus regiones. El mundo es testigo de la transformación histórica que está atravesando la República Argentina desde el Congreso Nacional. Eso los pone en un lugar de responsabilidad que no pueden eludir", concluyó.

La conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation y la American Friends of Isaac Accords. El encuentro reúne a representantes de los llamados caucus parlamentarios de Aliados de Israel, espacios legislativos que promueven iniciativas de cooperación y respaldo al Estado israelí. La red internacional nuclea a más de 1.600 legisladores de 64 países.

Milei felicitó a Keiko Fujimori

Luego de su presentación, Milei celebró el resultado electoral en Perú a través de sus redes sociales, donde felicitó a Keiko Fujimori por su victoria y vinculó el resultado con un cambio de rumbo político en la región.

"PERÚ SALE DEL SOCIALISMO", escribió el mandatario argentino en una publicación difundida tras conocerse el resultado definitivo de las elecciones presidenciales.

En su mensaje, Milei felicitó a la dirigente peruana y aseguró que el resultado representa una señal política más amplia en América Latina. "El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", sostuvo.

Además, cuestionó a su rival electoral, Roberto Sánchez, al afirmar que los votantes "rechazaron la debacle comunista" y "le dijeron nunca más al socialismo totalitario".

Por último, el mandatario interpretó el resultado como parte de un proceso regional más amplio. "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", concluyó, antes de cerrar el mensaje con su habitual consigna: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".