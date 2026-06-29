En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Antisemitismo
CONFERENCIA

"Hay un nuevo despertar en toda la región", afirmó Milei y pidió que la izquierda pierda en Brasil

El presidente abrió en Buenos Aires la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina. Reivindicó la alianza con Israel, cuestionó a los gobiernos de izquierda de la región y defendió los Acuerdos de Isaac como una herramienta para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Banner Seguinos en google DESK
El presidente abrió en Buenos Aires la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina. (Foto: captura de pantalla).

El presidente abrió en Buenos Aires la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina. (Foto: captura de pantalla).

Javier Milei afirmó este lunes que existe "un nuevo despertar" en América Latina y expresó su deseo de que la izquierda sea derrotada en las próximas elecciones de Brasil. Lo hizo durante la apertura de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, que se realiza en el Hotel Alvear de Puerto Madero y reúne a legisladores, embajadores y líderes religiosos de distintos países de la región.

Leé también Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete

"Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil", sostuvo el mandatario.

El encuentro contó con la presencia del senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la derecha de su país y potencial candidato presidencial.

El Presidente Javier Milei se reunió esta tarde con el senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. (Foto: X @OPRArgentina)

El Presidente Javier Milei se reunió esta tarde con el senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. (Foto: X @OPRArgentina)

Defensa de los Acuerdos de Isaac

Durante su discurso, Milei destacó la importancia de los Acuerdos de Isaac, la iniciativa impulsada junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para fortalecer la cooperación entre Israel y los países de América Latina.

"Los acuerdos de Isaac son una invitación a que América Latina construya una coalición moral, diplomática y cultural contra el antisemitismo, el terrorismo y el narcotráfico. Con una invitación abierta a todas las naciones que quieran sumarse", afirmó.

Según el presidente, el objetivo de la iniciativa es consolidar una alianza regional basada en valores compartidos: "El motivo del acuerdo no es otro que defender los valores de la vida, la libertad y la democracia", señaló.

Y agregó: "Somos responsables de ubicar a América Latina en el lado correcto".

"Estos acuerdos los lanzamos formalmente hace dos meses en Jerusalén junto a mi queridísimo amigo el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el beneplácito del presidente Donald Trump", afirmó Milei. (Foto: Presidencia)

Críticas al antisemitismo y respaldo a Israel

Milei también dedicó buena parte de su exposición a cuestionar el antisemitismo y a respaldar la posición de Israel frente a los conflictos que atraviesa Medio Oriente.

"El antisemitismo se reorganizó. El espectro del odio sigue vivo. Es una ideología que ama la muerte, desprecia la vida y que busca destruir los fundamentos de la libertad", afirmó.

En ese marco, recordó el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y mencionó a los ciudadanos argentinos afectados por ese atentado. Además, apuntó contra Irán y las organizaciones que considera vinculadas con la expansión de esas amenazas.

En ese marco, el mandatario sostuvo que la región enfrenta el desafío de "sostener los valores civilizatorios frente a la barbarie del fanatismo".

También advirtió sobre las consecuencias que tendría, a su juicio, un debilitamiento de Israel en el escenario internacional: "Si se llevan puesto a Israel se van a llevar puesto a todo Occidente. No hay forma de separar las dos cosas", afirmó.

Cuestionamientos a la izquierda latinoamericana

En otro tramo de su discurso, Milei vinculó a los gobiernos de izquierda de la región con una mayor influencia iraní en América Latina.

"Todos los gobiernos de izquierda le abrieron la puerta a la influencia iraní y miraron a un costado cuando sus comunidades judías fueron atacadas", aseguró.

Además, afirmó que "el socialismo del siglo XXI tiene sus raíces en una batalla de milenios", una definición que relacionó con planteos que realiza el presidente estadounidense Donald Trump.

La política exterior argentina

El presidente también defendió las posturas adoptadas por su administración en materia de política exterior y seguridad.

"Para Argentina esta historia no es abstracta. Nos interpela desde nuestra propia historia. Desde el primer día de mi gestión tomamos decisiones concretas. Tomamos a Hamás y la Guardia Revolucionaria iraní y a las fuerzas Quds como organizaciones terroristas", señaló.

Finalmente, instó a los dirigentes presentes a impulsar cambios en sus respectivos países y destacó el rumbo político de su gobierno.

"Muchos de ustedes representan a sus países y tienen poder real para cambiar las cosas en sus cámaras, en sus países y en sus regiones. El mundo es testigo de la transformación histórica que está atravesando la República Argentina desde el Congreso Nacional. Eso los pone en un lugar de responsabilidad que no pueden eludir", concluyó.

La conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation y la American Friends of Isaac Accords. El encuentro reúne a representantes de los llamados caucus parlamentarios de Aliados de Israel, espacios legislativos que promueven iniciativas de cooperación y respaldo al Estado israelí. La red internacional nuclea a más de 1.600 legisladores de 64 países.

Milei felicitó a Keiko Fujimori

Luego de su presentación, Milei celebró el resultado electoral en Perú a través de sus redes sociales, donde felicitó a Keiko Fujimori por su victoria y vinculó el resultado con un cambio de rumbo político en la región.

"PERÚ SALE DEL SOCIALISMO", escribió el mandatario argentino en una publicación difundida tras conocerse el resultado definitivo de las elecciones presidenciales.

En su mensaje, Milei felicitó a la dirigente peruana y aseguró que el resultado representa una señal política más amplia en América Latina. "El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", sostuvo.

Además, cuestionó a su rival electoral, Roberto Sánchez, al afirmar que los votantes "rechazaron la debacle comunista" y "le dijeron nunca más al socialismo totalitario".

Por último, el mandatario interpretó el resultado como parte de un proceso regional más amplio. "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", concluyó, antes de cerrar el mensaje con su habitual consigna: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Antisemitismo Discurso Conferencia
Notas relacionadas
Transición en Casa Rosada: Milei suspendió su viaje a Paraguay para tomarle juramento a Santilli
Javier y Karina Milei reunirán a los bloques de La Libertad Avanza para definir la estrategia legislativa
El presidente defendió a Manuel Adorni tras su salida del Gobierno: "Sigo confiando en su inocencia"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar