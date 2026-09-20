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La agenda de Milei esta semana: viaje a Nueva York, discurso ante la ONU y reuniones con empresarios

El Presidente viajará este lunes a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Tendrá una agenda con reuniones, disertaciones y encuentros con empresarios antes de regresar al país el viernes.

La agenda de Milei esta semana: viaje a Nueva York

La agenda de Milei esta semana: viaje a Nueva York, discurso ante la ONU y reuniones con empresarios

El presidente Javier Milei tendrá una semana marcada por su viaje a Nueva York, donde participará de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplirá con una serie de actividades institucionales, reuniones y encuentros con representantes del sector privado.

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De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario partirá este lunes por la noche rumbo a Estados Unidos y regresará a la Argentina el viernes 25 de septiembre por la mañana.

Además de su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Milei tiene previstas disertaciones y reuniones con empresarios, economistas y referentes de la comunidad judía.

Milei parte rumbo a Nueva York

La actividad presidencial comenzará este lunes 21 de septiembre. A las 23, Milei partirá en vuelo hacia la ciudad de Nueva York, donde desarrollará buena parte de su agenda internacional durante los próximos días.

El martes 22 de septiembre, el Presidente arribará al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 9:30.

La primera actividad oficial prevista será por la tarde. A las 16, Milei brindará una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”.

Luego tendrá dos reuniones. A las 19, está previsto un encuentro con Roberto Salinas. Más tarde, a las 20:30, mantendrá una reunión con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El discurso de Milei ante la ONU

El miércoles 23 de septiembre será la jornada central de la visita presidencial.

A las 12, Milei intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Más tarde, a las 16, el Presidente participará como disertante de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

A las 18, tendrá una reunión con grandes empresarios y socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participarán su presidenta, Susan Segal, y una mesa integrada por entre 12 y 15 empresarios.

La jornada finalizará con una reunión con el rabino Simón Jacobson, prevista para las 19:30.

El jueves 24 de septiembre, Milei continuará con su agenda en Nueva York. A las 13, brindará una disertación en The Economic Club of New York. Luego emprenderá el regreso a la Argentina. El vuelo de vuelta está previsto para las 21 con destino a Buenos Aires.

Regreso a Buenos Aires

El viernes 25 de septiembre, el Presidente tiene previsto arribar a la Aeroestación Militar Aeroparque a las 8:30.

La agenda oficial señala que podrían incorporarse nuevas actividades o encuentros durante la gira, aunque esos compromisos todavía se encuentran en proceso de confirmación.

De esta manera, la participación en la Asamblea General de la ONU y una serie de reuniones con empresarios y referentes internacionales concentrarán la actividad de Milei durante su estadía en Estados Unidos.

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