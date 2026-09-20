La agenda de Milei esta semana: viaje a Nueva York, discurso ante la ONU y reuniones con empresarios

El martes 22 de septiembre, el Presidente arribará al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 9:30.

La primera actividad oficial prevista será por la tarde. A las 16, Milei brindará una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”.

Luego tendrá dos reuniones. A las 19, está previsto un encuentro con Roberto Salinas. Más tarde, a las 20:30, mantendrá una reunión con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El discurso de Milei ante la ONU

El miércoles 23 de septiembre será la jornada central de la visita presidencial.

A las 12, Milei intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Más tarde, a las 16, el Presidente participará como disertante de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

A las 18, tendrá una reunión con grandes empresarios y socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participarán su presidenta, Susan Segal, y una mesa integrada por entre 12 y 15 empresarios.

La jornada finalizará con una reunión con el rabino Simón Jacobson, prevista para las 19:30.

El jueves 24 de septiembre, Milei continuará con su agenda en Nueva York. A las 13, brindará una disertación en The Economic Club of New York. Luego emprenderá el regreso a la Argentina. El vuelo de vuelta está previsto para las 21 con destino a Buenos Aires.

Regreso a Buenos Aires

El viernes 25 de septiembre, el Presidente tiene previsto arribar a la Aeroestación Militar Aeroparque a las 8:30.

La agenda oficial señala que podrían incorporarse nuevas actividades o encuentros durante la gira, aunque esos compromisos todavía se encuentran en proceso de confirmación.

De esta manera, la participación en la Asamblea General de la ONU y una serie de reuniones con empresarios y referentes internacionales concentrarán la actividad de Milei durante su estadía en Estados Unidos.