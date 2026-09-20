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Cómo va a estar el tiempo en el AMBA durante el Día de la Primavera y qué se espera para el resto de la semana

Después de las tormentas del domingo, el lunes da inicio a la primavera. El pronóstico del SMN anticipa cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante los próximos días.

Cómo va a estar el tiempo en el AMBA durante el Día de la Primavera y qué se espera para el resto de la semana

Cómo va a estar el tiempo en el AMBA durante el Día de la Primavera y qué se espera para el resto de la semana

El Día de la Primavera llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Después de las tormentas previstas para este domingo, el lunes 21 de septiembre tendrá una jornada fresca y ventosa, mientras que las temperaturas volverán a subir de manera progresiva durante el resto de la semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes una temperatura mínima de alrededor de 13 grados y una máxima de 17, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

El principal protagonista será el viento: se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h, especialmente durante la jornada.

Cómo estará el tiempo el Día de la Primavera

El lunes 21, cuando se celebra el Día de la Primavera y del Estudiante, el AMBA tendrá un comienzo de estación bastante fresco.

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado. Por la tarde podría registrarse alguna precipitación aislada, con una probabilidad cercana al 10%.

La temperatura se moverá entre los 13 y 17 grados, pero el viento del sudoeste será uno de los factores que marcará la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Pronóstico extendido: ¿vuelve el frío al AMBA?

El martes será uno de los días más fríos de la semana. El pronóstico prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 13, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

No se esperan lluvias para esa jornada, aunque las bajas temperaturas mantendrán un escenario más parecido al invierno que al comienzo de la primavera.

El miércoles continuará fresco durante las primeras horas, con una mínima estimada en 7 grados.

Sin embargo, la temperatura comenzará a recuperarse durante la tarde y podría alcanzar los 17 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

La segunda mitad de la semana mostrará un cambio más marcado. Para el jueves 24, el SMN anticipa una máxima de 24 grados, con cielo mayormente nublado y una mínima de 11.

El viernes 25, en tanto, la temperatura seguirá en ascenso: la máxima podría llegar a los 27 grados, con cielo parcialmente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del este y podrían alcanzar los 31 km/h.

De esta manera, el inicio de la primavera tendrá un escenario cambiante en el AMBA: el lunes llegará con viento y fresco, el martes será el día más frío y luego las temperaturas comenzarán a subir hasta alcanzar valores cercanos a los 30 grados hacia el final de la semana.

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