Cómo va a estar el tiempo en el AMBA durante el Día de la Primavera y qué se espera para el resto de la semana

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado. Por la tarde podría registrarse alguna precipitación aislada, con una probabilidad cercana al 10%.

La temperatura se moverá entre los 13 y 17 grados, pero el viento del sudoeste será uno de los factores que marcará la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Pronóstico extendido: ¿vuelve el frío al AMBA?

El martes será uno de los días más fríos de la semana. El pronóstico prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 13, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

No se esperan lluvias para esa jornada, aunque las bajas temperaturas mantendrán un escenario más parecido al invierno que al comienzo de la primavera.

El miércoles continuará fresco durante las primeras horas, con una mínima estimada en 7 grados.

Sin embargo, la temperatura comenzará a recuperarse durante la tarde y podría alcanzar los 17 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

La segunda mitad de la semana mostrará un cambio más marcado. Para el jueves 24, el SMN anticipa una máxima de 24 grados, con cielo mayormente nublado y una mínima de 11.

El viernes 25, en tanto, la temperatura seguirá en ascenso: la máxima podría llegar a los 27 grados, con cielo parcialmente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del este y podrían alcanzar los 31 km/h.

De esta manera, el inicio de la primavera tendrá un escenario cambiante en el AMBA: el lunes llegará con viento y fresco, el martes será el día más frío y luego las temperaturas comenzarán a subir hasta alcanzar valores cercanos a los 30 grados hacia el final de la semana.