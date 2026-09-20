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La confesión de Manu de Gran Hermano sobre su retoque estético que sorprendió a Ángel de Brito: "Estás todo hecho"

En Bondi Live, Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada contó los retoques estéticos se realizó.

20 sept 2026, 19:45
manuel ibero y angel de brito
manuel ibero y angel de brito

Manuel Ibero, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), estuvo como invitado en Bondi Live y habló sobre los retoques estéticos que se realizó. Durante la charla, Ángel de Brito quiso saber si el joven es obsesivo con su imagen y obtuvo una inesperada confesión.

"¿No sos obsesivo de la belleza?", le consultó el conductor al exjugador. "Sí, me meto mi retoque hialurónico en la mandíbula", reveló Manuel, quien contó así qué procedimiento eligió para modificar una zona de su rostro.

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La respuesta sorprendió a Ángel, que no tardó en reaccionar con humor. "Estás todo hecho, Manu, por favor", le respondió el conductor.

Lejos de dejar el tema ahí, Ángel quiso saber exactamente dónde se había aplicado el producto. "Un poquito acá", dijo Manuel mientras señalaba la zona de su rostro.

"¿A dónde te pusiste?", insistió el conductor. Entonces, mientras se tocaba la mandíbula, el exparticipante del reality explicó cuál fue el objetivo del retoque: "Para que quede bien la quijada, bien masculina".

Qué dijo Manuel Ibero contra un examigo de Gran Hermano

Finalizó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y Solange Abraham se consagró como la gran ganadora de una edición marcada por las tensiones, las estrategias y los enfrentamientos que se vivieron tanto dentro de la casa como en el exterior.

A lo largo del programa, varios participantes remarcaron que lo que sucedía bajo el techo de Gran Hermano debía quedar allí y que, una vez fuera, existía la chance de recomponer vínculos y conocerse desde otro lugar. Sin embargo, esa idea no siempre se cumplió.

Manuel Ibero armó su grupo de juego junto a Juanicar, Yipio, Andrea del Boca y Franco Poggio, entre otros. Con este último compartió gran parte de su estadía y mantuvo un lazo cercano incluso después de dejar la competencia. Pero cuando parecía que esa amistad seguiría fuera del reality, un gesto inesperado terminó por quebrar la relación.

El novio de Lizardo Ponce decidió mostrar públicamente su apoyo a Solange durante La Noche de Bodas, justamente una de las principales rivales de Ibero en el juego. Desde ese momento, se ubicaron en veredas opuestas y Poggio incluso participó del banderazo organizado por los seguidores de Solange.

En paralelo, Manuel puso fin a su relación de meses con Lola, y Franco aprovechó la situación para marcarle la cancha. Todo comenzó cuando el ex de Zoe le dio like a un video que señalaba a Tomaszeuski y Poggio como “plantas” de Gran Hermano. Franco reaccionó con un reposteo sobre los likes de Ibero en publicaciones contra Lola y lanzó: “Y bueno, ¿qué se puede esperar?”, apuntando al poco respeto que tendría hacia quien fue su pareja hasta hace días.

Molesto por esa actitud, Manuel decidió responder con dos posteos contundentes en los que no se guardó nada. El ex de Zoe apuntó directamente contra Franco, cuestionó sus comportamientos y le dedicó duras palabras, dejando en claro que la buena relación entre ambos quedó definitivamente atrás.

     

 

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