Virginia Gallardo se quebró al contar su problema de salud y la difícil decisión que tomó: "Mi cuerpo..."

“Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”, continuó la diputada y sumó: “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas. Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”.

Pese a la tristeza por no haber podido cumplir esta vez con la promesa que se había hecho, Virginia dejó en claro que no piensa abandonar su objetivo. Conmovida por las imágenes de quienes sí pudieron participar, aseguró que seguirá preparándose hasta conseguirlo. “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, cerró Gallardo.

Qué dijo Martita Fort sobre Virginia Gallardo

En las últimas horas, Martita Fort volvió a quedar en el foco mediático al retomar su postura sobre Virginia Gallardo, con quien mantiene un vínculo completamente distante desde hace tiempo. En diálogo con el cronista de La mañana con Moria (El Trece), la hija de Ricardo Fort fue tajante al referirse a la mediática y actual diputada, reafirmando sin filtros su mirada.

"Yo creo que es momento de soltar", expresó, dejando claro que no hay intención de recomponer la relación. Lejos de esquivar el tema, profundizó en los motivos de esa distancia: “Creo que ella no me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella. Fue una de las ex de mi viejo y no tiene por qué tener relación conmigo y yo con ella. Creo que no tenemos nada que conversar”, sostuvo con firmeza, aunque en tono tranquilo.

En la misma línea, Martita subrayó que no existe ningún lazo vigente entre ambas y que, desde su perspectiva, tampoco hay razones para que eso cambie. “Virginia es una persona que no tiene por qué tener vínculo conmigo o mi familia”, insistió. Allí recordó el episodio que, según su mirada, marcó un quiebre definitivo: “Todo se puso raro después de una confusión que se dio en un momento, no directamente para con nosotros, pero que sí fue incómoda”.

La influencer también dejó entrever su opinión sobre ciertas actitudes de Gallardo en relación con la figura de su padre. “Yo creo que Virginia sí usó la imagen de mi papá para salir favorecida. Es obvio. Aprovechó el momento. Sabía que picaba. Nosotros nos conocemos todos, dale”, disparó con ironía, aludiendo a un recordatorio público de Ricardo Fort en redes sociales durante un contexto político clave para la correntina. Y cerró con una frase filosa: “Sabemos lo que vende y cómo vender”.

Por otro lado, en la entrevista también habló de su presente y de su incursión en el mundo de la moda. Martita se refirió a su nominación en los premios Martín Fierro de la Moda, celebrados este domingo, donde competía con figuras como Pampita y Valentina Zenere, aunque finalmente la estatuilla quedó en manos de la ex de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

"A mí me encantó la experiencia, sobre todo el hecho de estar ternada con gente tan grande en ese ámbito, como Pampita o Valentina Zenere", destacó con entusiasmo. Sin embargo, no evitó dar su mirada sobre el resultado y el criterio de premiación: “Yo creo que lo que pasó, y esto no lo digo por Pampita, porque ella se lo re merece y trabaja mucho en su imagen y la moda, es que no se le dio mucho lugar a otras personas”.

Finalmente, dejó en claro su deseo de que haya más apertura hacia nuevas figuras: “Creo que en el futuro estaría bueno dar lugar a nuevas caras, reconocer el trabajo que tienen las chicas de redes, que se dé la oportunidad a nuevas personas”.