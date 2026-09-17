Un funcionario del Gobierno cruzó a las universidades por los reclamos al Presupuesto 2027: "No hay ningún recorte"

Luego apuntó contra el CIN por pedir un "presupuesto fantasioso", al que calificó como una "especie de lista de deseos de Narnia". Al respecto, explicó que las autoridades universitarias elevaron un "proyecto de presupuesto que tiene una sola página" y detalló que la iniciativa del Gobierno propone una partida para el sector de 7.3 billones mientras las casas de estudios pretenden uno de 11 billones. "Esa diferencia es satisfacer al 100% el pedido absoluto de los sindicatos, que está muy por encima del promedio de todos los salarios de toda la población argentina", subrayó el subsecretario y precisó que la diferencia en las cifras responde a los salarios.

La paritaria y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario

El funcionario hizo referencia a la paritaria universitaria y el fallo judicial que obligó al Gobierno cumplir la ley de Financiamiento Universitario. "Nosotros estamos dispuestos a colaborar en mejorar la situación a tal punto que se han elevado en un 25% los salarios este año, cumplimos al 100% la cautelar, pero hoy no se puede satisfacer absolutamente todos los deseos que tienen los sindicatos", indicó.

Álvarez calificó a la normativa votada en el Congreso como una "ley irresponsable, votada sin ningún tipo de control de la ley de administración financiera". Aunque el funcionario señaló que después del proceso judicial, que culminó con la ratificación de la medida cautelar en favor de las universidades, "el gobierno está cumpliendo". En esa línea, insistió: "El gobierno está 100% a derecho, cumpliendo con la cautelar".

Hospitales universitarios

Consultado por los recursos asignados a los hospitales universitarios, Álvarez afirmó que "el cien por ciento está asignada a las universidades" pero aclaró que "se le ha solicitado a las universidades que envíen cuáles son los gastos sobre esa partida". "No se le ha transferido, por ejemplo, a la Universidad de Córdoba porque todavía debe el 50 por ciento de la rendición de gastos del año pasado. Entonces también acá hay una irresponsabilidad de parte de las autoridades que no rinden los gastos en tiempo y forma. Nos ponen a nosotros en la obligación de tener que transferir fondos que no tienen justificado su uso", rechazó.

En cuanto a lo destinado a esa área en el Presupuesto 2027, Álvarez destacó que hay un "importante incremento" al pasar de una partida de 80.000 millones a otra por 137.000 millones.