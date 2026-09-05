La Asamblea Legislativa de Malvinas le respondió a Milei: "Nuestro futuro lo decidimos quienes vivimos aquí"

Además, advirtió que cualquier avance sobre la soberanía que reivindican los habitantes de las islas será considerado una “violación de la seguridad nacional”.

Para respaldar su postura, los legisladores mencionaron el referéndum de 2013, que contó con una participación del 92% y en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de las islas como territorio británico.

“Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, afirmó el organismo.

“Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando”, concluyó.

El documento fue difundido en nombre de la totalidad del cuerpo legislativo y no lleva firmas individuales. Tampoco hace referencia a las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas petroleras ni al proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

El discurso de Javier Milei sobre Malvinas

MALVINAS: TENSIÓN ENTRE EL REINO UNIDO Y LA ARGENTINA TRAS LA CADENA DE JAVIER MILEI

Durante su discurso, el Presidente afirmó que las Islas Malvinas son argentinas “por historia y por derecho” y anunció nuevas medidas frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona.

En ese marco, confirmó el envío de casi 180 comunicaciones oficiales a empresas y a más de 29 países vinculados con esas operaciones, con el objetivo de advertir sobre las consecuencias de desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona que la Argentina considera bajo disputa de soberanía.

Además, anticipó la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para ampliar los fondos destinados al Ministerio de Defensa.

Según anunció Milei, esos recursos tendrán como objetivo avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.