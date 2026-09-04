Grabois respaldó las medidas de Milei por Malvinas: "Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien"

“Ganamos la batalla cultural”, remarcó el legislador, quien de esta manera coincidió parcialmente con el planteo presidencial, aunque se diferenció de otros dirigentes opositores que cuestionaron los anuncios por considerar que responden a una estrategia oportunista y señalaron las contradicciones del Gobierno durante sus primeros tres años de gestión.

Sin embargo, Grabois pidió mantener una mirada crítica sobre las próximas decisiones del Ejecutivo y vinculó esa advertencia con la relación entre Milei y Donald Trump. “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, agregó.

(Foto: captura de pantalla)

El diputado también puso el foco en el destino de la infraestructura militar anunciada para Tierra del Fuego y reclamó que no quede bajo control estadounidense.

“Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”, concluyó.

Las medidas anunciadas por Milei

Los anuncios presidenciales incluyeron nuevas sanciones contra petroleras británicas y proveedores que desarrollen actividades en la zona de las islas Malvinas. Las compañías alcanzadas no podrán operar en la Argentina y podrían enfrentar un juicio en ausencia.

Milei también dispuso mediante un DNU una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa y confirmó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

Las medidas forman parte del paquete anunciado por el presidente para reforzar la posición argentina frente a las actividades vinculadas con la explotación de recursos en el área de las islas.