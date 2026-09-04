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TRAS LAS CADENA NACIONAL

Grabois respaldó las medidas de Milei por Malvinas: "Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien"

El diputado de Unión por la Patria valoró el cambio de posición del Gobierno sobre el reclamo de soberanía, aunque cuestionó su política exterior y pidió atención sobre el destino de la futura base naval de Ushuaia.

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Grabois respaldó las medidas de Milei por Malvinas

Grabois respaldó las medidas de Milei por Malvinas, pero advirtió sobre Estados Unidos y la base de Ushuaia. (Foto: A24)

Juan Grabois respaldó las medidas anunciadas por Javier Milei sobre las islas Malvinas, aunque marcó diferencias con la orientación general del Gobierno y con su vínculo político con Estados Unidos. El diputado nacional de Unión por la Patria consideró que los anuncios implican un cambio sustancial respecto de la posición que, según sostuvo, el Ejecutivo había mantenido hasta hace poco.

Leé también Malvinas: el Gobierno planea presentar el lunes el proyecto de la Base Naval Integrada que anunció Milei
Javier Milei y su Gabinete, durante el anuncio por cadena nacional (Foto: Presidencia).

El dirigente de Patria Grande calificó las nuevas medidas como un “bienvenido cambio de 180 grados de Milei” y afirmó que el Presidente “pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”.

Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, expresó Grabois en su cuenta personal de X luego de la cadena nacional en la que Milei anunció sanciones contra petroleras británicas y confirmó el avance de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La posición sobre los habitantes de las islas

Grabois también destacó como un cambio relevante que el Gobierno considere que los “kelpers” son población implantada y que no tienen derecho a la autodeterminación.

“Ganamos la batalla cultural”, remarcó el legislador, quien de esta manera coincidió parcialmente con el planteo presidencial, aunque se diferenció de otros dirigentes opositores que cuestionaron los anuncios por considerar que responden a una estrategia oportunista y señalaron las contradicciones del Gobierno durante sus primeros tres años de gestión.

Sin embargo, Grabois pidió mantener una mirada crítica sobre las próximas decisiones del Ejecutivo y vinculó esa advertencia con la relación entre Milei y Donald Trump. “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, agregó.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El diputado también puso el foco en el destino de la infraestructura militar anunciada para Tierra del Fuego y reclamó que no quede bajo control estadounidense.

“Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”, concluyó.

Las medidas anunciadas por Milei

Los anuncios presidenciales incluyeron nuevas sanciones contra petroleras británicas y proveedores que desarrollen actividades en la zona de las islas Malvinas. Las compañías alcanzadas no podrán operar en la Argentina y podrían enfrentar un juicio en ausencia.

Milei también dispuso mediante un DNU una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa y confirmó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

Las medidas forman parte del paquete anunciado por el presidente para reforzar la posición argentina frente a las actividades vinculadas con la explotación de recursos en el área de las islas.

En pocas palabras

  • Grabois respalda a Milei: Celebra las medidas sobre Malvinas como un
    Resumen generado por Thinkindot AI
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