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En pleno escándalo familiar de Tini Stoessel, sorprendieron las declaraciones de su ex, Sebastián Yatra: qué dijo

El complejo presente de Tini Stoessel generó múltiples opiniones en el mundo del espectáculo y Sebastián Yatra no fue la excepción: el cantante habló de la situación y dejó una inesperada postura sobre su expareja.

5 sept 2026, 14:29
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En pleno escándalo familiar de Tini Stoessel, sorprendieron las declaraciones de su ex, Sebastián Yatra: qué dijo

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En pleno escándalo familiar de Tini Stoessel, sorprendieron las declaraciones de su ex, Sebastián Yatra: qué dijo

En pleno escándalo familiar de Tini Stoessel, sorprendieron las declaraciones de su ex, Sebastián Yatra: qué dijo

Mientras la situación familiar de Tini Stoessel continúa generando repercusiones tanto en la Argentina como en el ámbito internacional, Sebastián Yatra fue consultado por la prensa sobre el difícil momento que atraviesa su expareja. El cantante colombiano, sin embargo, prefirió mantener cierta distancia y dejó en claro que desconoce los detalles del conflicto.

La polémica surgió a partir de la situación que atraviesa Tini Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en medio de su intención de tomar el control sobre distintos aspectos vinculados con su carrera. El tema rápidamente despertó todo tipo de comentarios y puso nuevamente a la artista en el centro de la escena.

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En ese contexto, Sebastián Yatra, quien mantuvo una relación sentimental con la cantante, fue interceptado por periodistas en un aeropuerto de su país mientras se disponía a abordar un vuelo. Allí le preguntaron por la controversia que involucra a su expareja y a sus padres.

Lejos de tomar partido por alguna de las partes, el artista fue contundente al explicar que no conoce en profundidad lo que está sucediendo. "La verdad es qué no sé muy bien que está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho", expresó Yatra.

El cantante respondió mientras continuaba con su recorrido por el aeropuerto, intentando no demorarse debido a que estaba a punto de tomar su vuelo. De esta manera, dejó en claro que su intención era evitar cualquier comentario que pudiera generar una nueva polémica alrededor de la situación personal de Tini.

Pero la consulta no terminó allí. Los periodistas también quisieron saber cuál era su opinión sobre el supuesto casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul a fin de año. Ante esa pregunta, el colombiano respondió de manera breve y espontánea: "Me parece bien, bien por ella".

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los seguidores de la cantante. En las redes sociales, varias fanáticas de Tini Stoessel manifestaron su decepción con la postura adoptada por su exnovio, a quien cuestionaron por mantenerse al margen del conflicto familiar y evitar tomar partido.

Cómo fue la historia de amor de Tini Stoessel con Sebastián Yatra, y por qué se terminó

La de Tini Stoessel y Sebastián Yatra fue una de las parejas más mediáticas de la música latina entre 2019 y 2020. Se conocían de antes, pero fue en la grabación del videoclip de “Cristina” donde la amistad dio paso al romance. Los rumores circularon hasta junio de 2019, cuando Tini confirmó todo con dos fotos y un “Te amo, te amo” en Instagram. Yatra respondió al instante: “Y yo a ti, Martina”.

Desde entonces, vivieron una relación a los ojos de todos: viajes, apariciones en programas como el de Susana Giménez, canciones compartidas y una imagen de “tortolitos enamorados” en redes que los fans celebraban. Pero en mayo de 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, anunciaron que habían terminado. Tini dijo que no daría detalles íntimos, solo que había sido un amor “muy, muy increíble” y que necesitaba tiempo para procesar la separación.

Con los años, ambos fueron soltando piezas del rompecabezas. Yatra explicó que mantener una relación a distancia, tan expuesta y siendo tan jóvenes, requería “una madurez grande” que en ese momento no tenían. En entrevistas de 2022 y 2024 fue más directo: la ruptura tuvo que ver con su edad y la inmadurez que tenía entonces; no se hallaba en el momento adecuado para el vínculo que estaban construyendo. El estallido de la pandemia, agregó, lo hizo reflexionar sobre su vida y darse cuenta de que había situaciones de las que no quería formar parte en ese momento.

En la prensa argentina también se filtró que, según versiones cercanas, Tini sentía que estaba más enamorada y que demostraba más que él, una percepción de desbalance que también pesó en el desgaste. Aunque circularon rumores de infidelidad, Yatra los desmintió indirectamente al poner el foco en la inmadurez y el contexto personal, no en terceros.

Después de la ruptura, ambos mantuvieron un tono respetuoso. Yatra dijo que lo que vivió con Tini fue “una de las bendiciones más grandes” de su vida y que esperaba que conservaran una bonita amistad. Tini, por su parte, evitó entrar en polémicas públicas y, con los años, avanzó en su carrera y en nuevas relaciones, mientras que el colombiano consolidaba su carrera internacional.

Hoy, esa historia queda como un capítulo intenso y breve: un amor que nació en un set de grabación, creció bajo los flashes y se apagó en cuarentena, más por timing y madurez que por una pelea concreta.

     

 

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