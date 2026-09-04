Kicillof cuestionó el discurso de Milei sobre Malvinas y advirtió que la soberanía se defiende "todos los días"

El respaldo a las medidas sobre Malvinas

Kicillof aclaró que no cuestionará a Milei por sostener que las islas Malvinas son argentinas y valoró los anuncios realizados durante la cadena nacional. En ese sentido, destacó que el presidente haya anunciado la aplicación de sanciones contra petroleras británicas y proveedores que desarrollen actividades en la zona de las islas, además de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

Según lo anunciado por Milei, las empresas alcanzadas por las sanciones no podrán operar en la Argentina y podrían enfrentar un juicio en ausencia. Además, mediante un DNU se dispuso una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa y se confirmó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

Kicillof señaló que esas medidas ya estaban disponibles y cuestionó que no hubieran sido aplicadas anteriormente. También sostuvo que la obra de la base había sido frenada por el propio Gobierno.

La crítica por las políticas del Gobierno

Más allá de los anuncios sobre Malvinas, el gobernador centró buena parte de su mensaje en las decisiones que, según planteó, contradicen el discurso presidencial sobre soberanía y unidad nacional: “El problema no es lo que Milei dijo durante quince minutos anoche. El problema es lo que hizo durante tres años”, sostuvo Kicillof.

El mandatario bonaerense cuestionó que Milei haya expresado admiración por Margaret Thatcher y vinculó esa postura con sus críticas al Gobierno nacional por las políticas relacionadas con los recursos y el territorio argentino.

“El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras”, afirmó.

La imagen con la que Axel Kicillof acompañó su posteo sobre la cadena nacional de Javier Milei en la red social X (Foto: @Kicillofok)

También apuntó contra la política interna del presidente y sostuvo que existe una contradicción entre el llamado a la unidad nacional realizado durante la cadena y la forma en que, según su evaluación, el Gobierno se vinculó con sus opositores durante los últimos tres años.

“El que ayer pidió unidad nacional lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos”, escribió.

Kicillof también cuestionó el impacto de las políticas oficiales sobre la industria, la ciencia, las universidades y la obra pública. En ese marco, afirmó que “la soberanía se defiende todos los días” y sostuvo que, hasta el momento, el Gobierno nacional priorizó intereses de Estados Unidos.

Finalmente, desafió al presidente a concretar obras durante lo que resta de su mandato. “Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital”, concluyó.