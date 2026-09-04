Kicillof cuestionó el discurso de Milei sobre Malvinas y advirtió que la soberanía se defiende "todos los días"

Axel Kicillof cuestionó el discurso que Javier Milei pronunció en cadena nacional sobre Malvinas aunque destacó que el presidente haya anunciado nuevas medidas vinculadas con la posición argentina frente a las islas.
El gobernador bonaerense criticó los anuncios del presidente sobre las islas y puso en duda la autenticidad de su nuevo discurso sobre soberanía. Valoró que haya anunciado sanciones contra petroleras británicas y la construcción de una base en Ushuaia, aunque cuestionó las políticas aplicadas durante su gestión.
Axel Kicillof cuestionó el discurso que Javier Milei pronunció en cadena nacional sobre Malvinas. (Foto: @Kicillofok)
Axel Kicillof cuestionó el discurso que Javier Milei pronunció en cadena nacional sobre Malvinas aunque destacó que el presidente haya anunciado nuevas medidas vinculadas con la posición argentina frente a las islas.
El gobernador bonaerense puso el foco en el contraste entre esas declaraciones y las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional durante los últimos tres años de mandato: “La patria no se actúa. La patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo”, afirmó.
En un extenso mensaje publicado en la red social X y titulado “La patria no se vende ni se actúa”, Kicillof aseguró que durante el discurso presidencial tuvo dudas sobre la autenticidad del planteo de Milei. “Por un momento pensé que era inteligencia artificial”, ironizó, antes de cuestionar el cambio de tono del mandatario.
“Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto. Ojalá me equivoque. Ojalá haya cambiado y finalmente haya comprendido que la Argentina necesita defender su soberanía, sus recursos y sus intereses nacionales”, sostuvo el gobernador.
Kicillof aclaró que no cuestionará a Milei por sostener que las islas Malvinas son argentinas y valoró los anuncios realizados durante la cadena nacional. En ese sentido, destacó que el presidente haya anunciado la aplicación de sanciones contra petroleras británicas y proveedores que desarrollen actividades en la zona de las islas, además de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.
Según lo anunciado por Milei, las empresas alcanzadas por las sanciones no podrán operar en la Argentina y podrían enfrentar un juicio en ausencia. Además, mediante un DNU se dispuso una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa y se confirmó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.
Kicillof señaló que esas medidas ya estaban disponibles y cuestionó que no hubieran sido aplicadas anteriormente. También sostuvo que la obra de la base había sido frenada por el propio Gobierno.
Más allá de los anuncios sobre Malvinas, el gobernador centró buena parte de su mensaje en las decisiones que, según planteó, contradicen el discurso presidencial sobre soberanía y unidad nacional: “El problema no es lo que Milei dijo durante quince minutos anoche. El problema es lo que hizo durante tres años”, sostuvo Kicillof.
El mandatario bonaerense cuestionó que Milei haya expresado admiración por Margaret Thatcher y vinculó esa postura con sus críticas al Gobierno nacional por las políticas relacionadas con los recursos y el territorio argentino.
“El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras”, afirmó.
También apuntó contra la política interna del presidente y sostuvo que existe una contradicción entre el llamado a la unidad nacional realizado durante la cadena y la forma en que, según su evaluación, el Gobierno se vinculó con sus opositores durante los últimos tres años.
“El que ayer pidió unidad nacional lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos”, escribió.
Kicillof también cuestionó el impacto de las políticas oficiales sobre la industria, la ciencia, las universidades y la obra pública. En ese marco, afirmó que “la soberanía se defiende todos los días” y sostuvo que, hasta el momento, el Gobierno nacional priorizó intereses de Estados Unidos.
Finalmente, desafió al presidente a concretar obras durante lo que resta de su mandato. “Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital”, concluyó.