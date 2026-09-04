Malvinas: el Gobierno planea presentar el lunes el proyecto de la Base Naval Integrada que anunció Milei

Milei y Laura Richardson llegaron a Ushuaia para la entrega del avión Hércules que EE.UU le regaló a la Argentina (Foto. archivo).

Se trata de un proyecto que había sido anunciado en gestiones anteriores, pero que fue sucesivamente demorado, incluso desde el actual gobierno, pese a que Milei había anunciado su construcción en 2024 con la colaboración la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson.

En ese acto, el Presidente había anunciado el proyecto para la creación del Polo Logístico Antártico y base aeroespacial y tecnología 5G con la ayuda norteamericana.

La visita de la jefa del Comando Sur de EE.UU. a la Argentina marcó en ese momento un fuerte giro geopolítico del gobierno de Javier Milei, que anunciaba una asociación estratégica con Estados Unidos, en detrimento de la anterior alianza del kirchnerismo con China.

“Tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de sus historias a la altura de su ambición y vitalidad".



Discurso del Presidente Javier Milei junto… pic.twitter.com/L7oT58Rcoz — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 5, 2024

"Venimos a monitorear los avances en el desarrollo de una Base Naval Integrada. Un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, anunció ese día el presidente Javier Milei desde un viaje y un acto relámpago que encabezó en la base naval de Ushuaia que marcó el inicio de un nuevo acuerdo de Asociación Estratégica con Estados Unidos y un giro de 180° en la política de alianza internacional de Argentina.

Los detalles del proyecto de la Base Naval en Ushuaia

En el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ordenó una ampliación del Presupuesto en Defensa para 2026 de alrededor de 100 mil millones de pesos. Esos fondos, adelantaron fuentes del gobierno a A24.com, estarán destinados a construir la Base naval Integrada en Ushuaia.

De acuerdo con los detalles a los que pudo acceder este medio, el proyecto que anunciará Carlos Presti incluirá "la ampliación de la actual pista del aeropuerto" internacional de Ushuaia y la construcción de un nuevo puerto, que tendrá uso tanto militar como comercial, pero que será administrado con una fuerte presencia y control de las tres Fuerzas Armadas.

El Gobierno, en paralelo, a través del proyecto de Seguridad Nacional que enviará al Senado, definirá un listado de "naciones amigas" a las que se les permitirá atracar y navegar por aguas de la plataforma continental pagando los servicios del polo logístico.

"Se van a poder recibir buques y aviones militares y comerciales, darles apoyo logístico. Va a haber cuestiones comerciales también en ese puerto. La idea es aumentar el presupuesto para avanzar con más celeridad en las obras. El proyecto ya estaba decidido. Lo que cambia es que estaba previsto comenzar a invertir, pero ahora se va a invertir más rápido", explicaron desde el Ministerio de Defensa.

El proyecto es "crear de cero una base integrada con las tres fuerzas", que tendrá prioridad en operaciones de la Armada, la Aviación Naval y de la Marina", anticiparon las fuentes del Gobierno ante la consulta de A24.com.

En ese marco, se aumentarán los controles de patrullajes tanto por agua como por aire de la plataforma continental, en el marco del anuncio de sanciones a empresas que colaboren con petroleras y otros proyectos británicos que exploten sin autorización argentina los recursos naturales.

En un mensaje publicado en la red social X tras el discurso de Milei, Presti afirmó que "la decisión de fortalecer la presencia, las capacidades la proyección estratégica de la Argentina marca un rumbo claro para la defensa nacional".