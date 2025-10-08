Yanina Latorre destapó el escándalo en MasterChef Celebrity: un participante abandonó a un día de empezar

Sobre ese caso puntual, agregó: "Fue al primer programa, estuvo todo el día, y cuando se fue, dijo: 'Esto es muy duro, no me esperen mañana'".

Minutos antes de que termine el programa, Yanina reveló el nombre del famoso que se bajó del proyecto: Pablito Lescano. "Están buscando reemplazo", cerró, confirmando que la producción ya está en la búsqueda de una nueva figura para ocupar su lugar.

¿Qué opinó Damián Betular del supuesto enojo de Marixa Balli en MasterChef?

Luego de que Ángel de Brito revelara que Marixa Balli habría vivido un momento incómodo con uno de los integrantes del jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular fue consultado al respecto y no dudó en dar su punto de vista con firmeza.

"Marixa Balli se sintió maltratada por alguien del jurado, lloró", le comentó un periodista al reconocido chef pastelero. "¿Cuándo? ¿La semana pasada? La vi contenta ayer. Capaz el cruce es que le digan que no le salieron bien las cosas", respondió Betular, restándole dramatismo a la situación.

El pastelero también aprovechó para describir cómo suelen ser los primeros días dentro del certamen culinario: "La primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan así bajo, después suben. Esto es un día bien, un día mal".

Con una actitud empática, Betular cerró el tema con un mensaje alentador para la participante: "Que no llore Marixa, que la pase bien".

Más tarde, Yanina Latorre se refirió al tema en Sálvese quien pueda (América TV) y fue tajante con su análisis: "Yo creo que Marixa tiene esta cosa del cartel antiguo, de la vedette. No sé si está preparada para que la critiquen".

Además, aportó más detalles sobre lo ocurrido: "Ángel de Brito dijo que ya salió llorando dos veces, y una vez se quejó, que no le gustó la devolución del jurado. Después, ella lo llamó y lo desmintió, le dijo que no fue así, que no estaba contenta con lo que le decían".