EN SÁLVESE QUIEN PUEDA

Yanina Latorre destapó el escándalo en MasterChef Celebrity: un participante abandonó a un día de empezar

Yanina Latorre reveló detalles explosivos sobre el detrás de escena de MasterChef Celebrity, incluyendo el bajo nivel culinario de los participantes, conflictos con la producción y un inesperado abandono que sacudió las grabaciones.

8 oct 2025, 20:39
yanina latorre y masterchef celebrity
yanina latorre y masterchef celebrity

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, reveló este miércoles el fuerte episodio que ocurrió en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), que involucra el inesperado abandono de uno de los participantes. En medio de su habitual análisis sin filtro, la comunicadora expuso el clima tenso que se vive detrás de cámara.

"A ver, están todos a las puteadas, la producción con los participantes. Primero, todos cocinan para el culo. Tuvieron que bajar el nivel de los desafíos porque parece que nadie arranca ni te sale de un fideito hervido", lanzó Yanina.

En ese contexto, destacó el desempeño de Marixa Balli, aunque también señaló algunas particularidades de su carácter. "Están muy contentos con Marixa. Sí me dicen que es muy sensible, que es muy susceptible, que no le gusta la crítica, pero pareciera ser que llorar no lloró. Se va generalmente medio ofuscadita. No va a ser la primera eliminada. De hecho, no lo es porque ya el primer eliminado se fue. Solamente voy a decir que es hombre", detalló.

Además, Latorre reveló que hubo un participante que decidió abandonar el certamen tras el primer día de grabación. "Hubo uno que abandonó", contó, y explicó las exigencias del formato: "Empiezan a grabar a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Hay gente que no lo entiende. Masterchef es así".

Sobre ese caso puntual, agregó: "Fue al primer programa, estuvo todo el día, y cuando se fue, dijo: 'Esto es muy duro, no me esperen mañana'".

Minutos antes de que termine el programa, Yanina reveló el nombre del famoso que se bajó del proyecto: Pablito Lescano. "Están buscando reemplazo", cerró, confirmando que la producción ya está en la búsqueda de una nueva figura para ocupar su lugar.

¿Qué opinó Damián Betular del supuesto enojo de Marixa Balli en MasterChef?

Luego de que Ángel de Brito revelara que Marixa Balli habría vivido un momento incómodo con uno de los integrantes del jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular fue consultado al respecto y no dudó en dar su punto de vista con firmeza.

"Marixa Balli se sintió maltratada por alguien del jurado, lloró", le comentó un periodista al reconocido chef pastelero. "¿Cuándo? ¿La semana pasada? La vi contenta ayer. Capaz el cruce es que le digan que no le salieron bien las cosas", respondió Betular, restándole dramatismo a la situación.

El pastelero también aprovechó para describir cómo suelen ser los primeros días dentro del certamen culinario: "La primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan así bajo, después suben. Esto es un día bien, un día mal".

Con una actitud empática, Betular cerró el tema con un mensaje alentador para la participante: "Que no llore Marixa, que la pase bien".

Más tarde, Yanina Latorre se refirió al tema en Sálvese quien pueda (América TV) y fue tajante con su análisis: "Yo creo que Marixa tiene esta cosa del cartel antiguo, de la vedette. No sé si está preparada para que la critiquen".

Además, aportó más detalles sobre lo ocurrido: "Ángel de Brito dijo que ya salió llorando dos veces, y una vez se quejó, que no le gustó la devolución del jurado. Después, ella lo llamó y lo desmintió, le dijo que no fue así, que no estaba contenta con lo que le decían".

Embed

     

 

