Donald Trump anunció un alto el fuego entre Israel y Hamás por el conflicto en Gaza

Antes del anuncio oficial, el secretario de Estado, Marco Rubio, sorprendió al interrumpir una mesa redonda en la que se hablaba sobre el movimiento Antifa —que agrupa a distintos colectivos de extrema izquierda en Estados Unidos— para acercarse discretamente al presidente y deslizarle un papel. Según revelaron más tarde las imágenes captadas por el fotógrafo Evan Vucci, de la agencia AP, el mensaje contenía apenas dos palabras: “Muy cerca”, subrayadas dos veces. Debajo, una instrucción: “Necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto, para que seas tú quien anuncie el alto el fuego”.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el asesor económico Scott Bessent, ese intercambio fue el punto de inflexión que llevó a Trump a adelantar la comunicación pública del acuerdo. “Trump quería ser el primero en confirmarlo, incluso antes que los mediadores”, sostuvo Bessent, quien precisó que el equipo diplomático había recibido la confirmación del pacto minutos antes de que el presidente publicara su mensaje.

Tras leer el papel, Trump mencionó ante los periodistas la posibilidad de viajar hacia la zona del conflicto: “Puede que vaya allá” a finales de esta semana, “el domingo” o el mismo sábado por la noche, puntualizó el presidente estadounidense. Después, la portavoz de La Casa Blanca, Karoline Leavitt, deslizó que se espera que Trump se deplace a Egipto el viernes. El secretario de Estado, Marco Rubio, había cancelado el viaje que tenía previsto para esta misma noche a París, aparentemente ante las noticias de los progresos en Oriente Próximo.

“Acabo de estar tratando con la gente en Oriente Medio, nuestra gente y otra gente sobre el potencial acuerdo de paz para Oriente Próximo. Esperamos que se haga realidad, pero está muy cerca”, apuntalaba el presidente estadounidense, que resaltaba su compromiso sobre la posibilidad de llegar a un pacto en los próximos días. “Hay buenas posibilidades de que eso ocurra”.