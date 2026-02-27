El desgarrador mensaje de Esmeralda Mitre tras la muerte de su exmarido, Darío Lopérfido: "Siempre..."

Esmeralda Mitre

Así, entre recuerdos, gratitud y palabras que resonaron con sinceridad, Esmeralda eligió despedirse desde el amor y la memoria compartida. Un gesto íntimo que trascendió lo personal y dejó al descubierto que, aun cuando las historias cambian de rumbo, hay vínculos que siguen latiendo en el agradecimiento y el respeto. Porque a veces, el verdadero adiós no borra el pasado: lo honra.

Cuánto estuvieron en pareja Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido

Darío Lopérfido y Esmeralda Mitre comenzaron su relación a mediados de la década del 2000 y se casaron en 2014, en una ceremonia que reunió a figuras del ambiente político y artístico. Durante años compartieron una vida atravesada por la gestión cultural, la actividad pública y la exposición mediática.

Él, con una extensa trayectoria en la función pública y la gestión cultural; ella, heredera de una familia tradicional y con carrera en la actuación y el teatro. La pareja combinó dos universos distintos —política y espectáculo— que los mantuvo en el centro de la escena social.

Tras más de una década juntos, la relación llegó a su fin y se separaron en 2018. Aunque el vínculo terminó, en distintas oportunidades Mitre habló del afecto y el respeto que conservaron, dejando en claro que la historia compartida marcó una etapa importante en la vida de ambos.