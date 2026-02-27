El desgarrador mensaje de Esmeralda Mitre tras la muerte de su exmarido, Darío Lopérfido: "Siempre..."
Esmeralda Mitre despidió a su exmarido, Darío Lopérfido, con un mensaje que conmovió a sus seguidores y volvió a poner en primer plano el vínculo que los unió durante años.
27 feb 2026, 19:04
Esmeralda Mitre compartió en las últimas horas una despedida conmovedora tras la muerte de Darío Lopérfido, su ex marido y compañero de una etapa muy importante de su vida. A través de sus redes sociales, expresó su dolor y gratitud ante la partida de quien fue su pareja durante más de una década.
Este viernes 27 de febrero, allegados al exministro del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, confirmaron que murió en Madrid a los 62 años. En julio de 2024, había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que avanzó de manera acelerada en los últimos meses y deterioró progresivamente su estado de salud.
Abatida por la noticia, pero decidida a honrarlo desde un lugar luminoso, Mitre optó por recordarlo con alegría: “Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”.
“Darío, que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz”, añadió Esmeralda.
Así, entre recuerdos, gratitud y palabras que resonaron con sinceridad, Esmeralda eligió despedirse desde el amor y la memoria compartida. Un gesto íntimo que trascendió lo personal y dejó al descubierto que, aun cuando las historias cambian de rumbo, hay vínculos que siguen latiendo en el agradecimiento y el respeto. Porque a veces, el verdadero adiós no borra el pasado: lo honra.
Cuánto estuvieron en pareja Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido
Darío Lopérfido y Esmeralda Mitre comenzaron su relación a mediados de la década del 2000 y se casaron en 2014, en una ceremonia que reunió a figuras del ambiente político y artístico. Durante años compartieron una vida atravesada por la gestión cultural, la actividad pública y la exposición mediática.
Él, con una extensa trayectoria en la función pública y la gestión cultural; ella, heredera de una familia tradicional y con carrera en la actuación y el teatro. La pareja combinó dos universos distintos —política y espectáculo— que los mantuvo en el centro de la escena social.
Tras más de una década juntos, la relación llegó a su fin y se separaron en 2018. Aunque el vínculo terminó, en distintas oportunidades Mitre habló del afecto y el respeto que conservaron, dejando en claro que la historia compartida marcó una etapa importante en la vida de ambos.