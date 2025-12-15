La CGT denunció que vandalizaron la sede del sindicato de uno de sus nuevos líderes

Por el momento, no se pudo determinar si los atacantes se llevaron documentación sensible o algún objeto de valor, aunque desde el sindicato subrayan que el nivel de destrucción no se corresponde con un simple robo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª de la Policía de la Ciudad y en el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó pericias para intentar reconstruir cómo se produjo el ingreso y qué ocurrió durante el ataque. La investigación busca establecer tanto la identidad de los responsables como el posible móvil del hecho.

Tras conocerse lo ocurrido, Cristian Jerónimo dio detalles del estado en el que encontraron el edificio. “Nos encontramos con una sede toda destruida. Tiene ocho pisos y han entrado piso por piso. Está todo revuelto, se robaron los servers de las cámaras y las rompieron”, relató. En ese sentido, remarcó que la violencia del ataque resulta llamativa por el contexto político y sindical en el que se produjo.

“Hace cuatro días anunciamos la movilización a Plaza de Mayo y que esté pasando esto nos preocupa y nos pone en alerta”, sostuvo el dirigente gremial. Y agregó: “Estamos esperando que actúe la Justicia. Ojalá que no sea un mensaje en tono mafioso o para amedrentar, porque no nos van a amedrentar. Sabemos bien lo que defendemos”.

Jerónimo también subrayó que, de haber sido un robo, no habría sido necesario el nivel de daño provocado. “Si hubiesen querido llevarse algo, no hacía falta romper piso por piso. Acá rompieron paredes, arrancaron cables, destrozaron todo. Nos llama la atención el grado de maldad con el que actuaron”, afirmó.

En el mismo sentido, advirtió sobre el riesgo institucional que implicaría que el ataque tenga una motivación política. “Si esto estuviera vinculado con la marcha, estaríamos retrocediendo a épocas oscuras que en la Argentina no le hicieron bien a nadie. Ojalá no sea así”, concluyó.

El comunicado de la CGT sobre la vandalización de una sede del sindicato

La CGT, en tanto, difundió un comunicado oficial en el que vinculó directamente el ataque con la movilización prevista para el jueves 18 de diciembre y denunció un intento de amedrentamiento al movimiento obrero. “No nos van a amedrentar: en la defensa de los trabajadores, la CGT dará las peleas que tenga que dar hasta las últimas consecuencias”, señalaron.

Además, la central obrera expresó que “resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no a un intento de intimidación hacia todo el movimiento obrero en vísperas de la movilización en defensa del trabajo y contra la reforma laboral”. En ese marco, la CGT manifestó su solidaridad con Cristian Jerónimo y con los trabajadores de Seivara, y exigió a las autoridades “un rápido y efectivo esclarecimiento de lo sucedido”.