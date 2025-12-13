Con un fuerte mensaje, la CGT volvió a cruzar a Javier Milei por la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, luego de convocar a una movilización para el próximo 18 de diciembre.
El referente sindical Cristian Jerónimo volvió a apuntar contra la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei.
Este sábado, el integrante del triunvirato de la CGT y secretario general del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza la iniciativa y advirtió que el texto “tiene una redacción muy maliciosa”. Además, reclamó la apertura de una mesa de diálogo, al advertir que, de no existir negociación, se busca avanzar con “proyectos unilaterales” y “sin impacto real”.
Desde la central obrera consideran que la propuesta oficial implica un retroceso en materia de derechos laborales. “Entendemos que el proyecto es regresivo, quita derechos individuales y colectivos. No creemos que incorporar nuevos trabajadores al sector formal sea con esta magnitud, vemos que tiene una redacción muy maliciosa”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Mitre.
En la misma línea, el dirigente sindical alertó: “Hay puntos y flexibilizaciones que le quita todo tipo de protección a los trabajadores”, afirmó, al tiempo que volvió a cuestionar la falta de diálogo con el Ejecutivo. “Apelamos a la responsabilidad institucional de Gobierno a que llame a una mesa de negociación. Nunca existió eso, nunca quiso dialogar con las contrapartes naturales que son el sector empresario y el sindical”, remarcó.
Jerónimo, además, sostuvo que, sin instancias de negociación, el Gobierno intenta avanzar con iniciativas impuestas, como “proyectos unilaterales y por imposición, que a la hora de la verdad no tiene ningún impacto real en la economía del mundo del trabajo”.
Como antecedente, el dirigente recordó la Ley Bases y enumeró las modificaciones laborales que incluyó esa norma. “La extensión del período de prueba, el fondo de cese, la quita de las multas y la figura del trabajador independiente. No generaron un solo puesto de trabajo, por el contrario se perdieron 276.000 y cerraron 20.000 pymes”, dijo.
Consultado sobre la posibilidad de actualizar la legislación laboral, Jerónimo señaló que desde la CGT están dispuestos a discutir cambios, aunque insistió en el rol de los convenios colectivos de trabajo y en la necesidad de acuerdos sectoriales. “Cuando se sientan las partes y existe una necesidad específica se ponen de acuerdo. ¿Qué mejor que los empresarios como los representantes de los trabajadores, que son los que conocen cada actividad?”, reflexionó.
En ese marco, reiteró que la central obrera no se opone a introducir modificaciones, pero subrayó que deben surgir del consenso. “Queremos que se construya en diálogo”, expresó, y planteó dos ejes prioritarios: “Tenemos que pensar cómo incorporar al 45% de los trabajadores que están en la informalidad y necesitamos que la economía real deje de estar en recesión”.
Finalmente, Jerónimo sostuvo que es clave comprender las particularidades de cada actividad productiva. “Hay que conocer cómo funciona el mundo del trabajo”, afirmó, y concluyó: “No todos los sectores funcionan de la misma manera. El mundo del trabajo cambió como lo conocíamos, es mucho más dinámico. Y estamos dispuestos a dar esa discusión”.