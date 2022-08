"A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización", se quejó D'Alessandro en diálogo con A24, en relación a la salida de Ramiro Urristi.

Sin embargo, una vez aprobado el uso del dispositivo, el proveedor debe presentar un pedido de autorización de importación en ANMaC. Esa solicitud se encuentra pendiente de resolución en el organismo.

Hace días días, el Ministerio de Justicia y Seguridad presentó un nuevo escrito ante la ANMaC, solicitando ser parte interesada del trámite y su conclusión favorable. Sin embargo, D'Alessandro explicó que siguen sin recibir respuesta por lo que evalúan ir a la Justicia.

"No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativa y si no tenemos respuesta esta semana vamos a ir a la vía judicial", adelantó.

Además, denunció que el Ministerio de Justicia de la Nación no les brinda el permiso porque "aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa".

"Nos dicen 'no estamos de acuerdo en la utilización de las armas, entonces no te permito que las ingreses'. Es lamentable, pero es así", agregó el ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

Y concluyó: "La seguridad no puede tener ideología. Hubo un montón de episodios donde no solo tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los policías, también le salvás la vida al que está en estado alterado".

Cruces entre Nación y Ciudad

Recurrir a la Justicia por parte de la Ciudad significa un nuevo capítulo de la polémica entre el Gobierno y la oposición sobre las armas electrónicas no letales, impulsadas por la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri.

En mayo de 2019, a través de una resolución firmada por Bullrich, el gobierno de Macri reglamentó el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Además, aprobó un protocolo y dispuso la capacitación del personal para su utilización.

Meses antes, la presidenta del PRO había confirmado la compra de 300 pistolas, a un precio de 3 mil dólares por unidad.

Sin embargo, en diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó la ahora ex ministra Sabina Frederic fue la derogación del protocolo, que disponía su uso en terminales de gran afluencia de público, como estaciones de tren o aeropuertos.

Las pistolas Taser son armas de electrochoque, que disparan proyectiles con cables que administran corriente suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente.