La confirmación de Caputo y "estanflación": las definiciones de Javier Milei en diálogo con La Red

En materia económica, Milei advirtió que a partir de distintas medidas que adoptará su gobierno, se generará una "estanflación" (recesión acompañada de una suba de precios) y se refirió al pago de aguinaldos del sector público. Por último, también abordó la relación con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Javier Milei, sobre la elección de Luis "Toto" Caputo como ministro de Economía

Luis Caputo cronista.jpg Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía que eligió Javier Milei para su gobierno (Foto: archivo).

Acerca de la elección de Luis "Toto" Caputo como máxima autoridad del Ministerio de Economía, el Presidente afirmó: “Nosotros ya lo teníamos definido (antes del viaje a Estados Unidos)".

“Estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y por Luis Caputo. Tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente en materia de resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de la Argentina, están muy compenetrados con lo que tiene que ver las Leliqs", elogió.

Javier Milei anticipó un período de "estanflación" en la Argentina

milei__1.webp Javier Milei asumirá el próximo 10 de diciembre (Foto: Telam).

Milei, en #Vilouta910, también hizo alusión a la complicada situación económica del país. “Va a haber una estanflación", advirtió.

Y explicó: "Cuando se haga el reordenamiento fiscal, eso va a impactar negativamente en la actividad económica. La única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano para darle asistencia a los caídos".

En su descargo, Milei además sostuvo: "La inflación va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este Gobierno. Estamos creando todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y, en un lapso de entre 18 a 24, terminar con la inflación. Esa es la evidencia empírica del caso argentino. La convertibilidad, que funcionaba bajo esa misma regla, tardó 20 meses”.

Javier Milei, sobre el pago de aguinaldos en el sector público: "No hay más plata”

milei_M.jpg Javier Milei sostuvo que, en materia económica, Argentina "está peor que en la previa de la hiperinflación de (Raúl) Alfonsín" (Foto: archivo).

Acerca de las idas y vueltas de las versiones en torno al pago de aguinaldos al sector público, Milei sostuvo: “¿Que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía o del Gobierno actual? Tengo entendido que tenemos un sistema de Gobierno federal. Si a vos en tu casa no te alcanza la plata, ¿cómo lo arreglás? ¿Bajando el gasto o te vas de caño (salir a robar)? Si tenés un déficit, y no bajás el gasto, lo vas a financiar de alguna manera".

Luego planteó: "Si lo financiás con deuda, estás pasando la cuenta a las generaciones futuras, gente que ni siquiera votó o ni siquiera nació. Si lo hacés emitiendo dinero, generás una redistribución forzada vía la inflación. Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal".

Y completó: "Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal. Si quieren seguimos con este jubileo irresponsable que va a terminar en la peor crisis de la historia argentina".

“Estamos peor que en la previa de la hiperinflación de (Raúl) Alfonsín. ¿Queremos seguir con esta fiesta? Después no se quejen. Los que plantean este problema porque no quieren tocar la propia serán los responsables ante la sociedad de generar un desastre hipernflacionario que será el peor de la historia, con el agravante de que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que en el 2001. ¿Quieren continuar con esta irresponsabilidad? Ese es el resultado. La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es que corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata”, concluyó.

Javier Milei y la relación con Mauricio Macri

Javier Milei afirmó el acuerdo con Macri es "fundamental" para tratar de ganar las Elecciones Javier Milei recibió el apoyo de Macri en el balotaje presidencial. (Foto: archivo)

En la misma entrevista con La Red, Milei también hizo referencia a "la excelente relación" que mantiene con el expresidente Mauricio Macri.

“Estamos de acuerdo en un 80 o 90% de las cosas; con el resto no, pero lo hablamos. Algunos son colegas y otros son amigos. Hay afinidad, no por nada los programas tenían en común cerca del 90% de las cosas, por eso funcionó tan bien el apoyo (en el balotaje) y se manifestó en un resultado contundente”, afirmó.

El guiño de Javier Milei para sumar a Patricia Bullrich

Javier Milei con Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich tiene chances de ser la ministra de Seguridad de Javier Milei (Foto: archivo).

Milei, además, fue consultado sobre si Patricia Bullrich se hará cargo finalmente de Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Eso se tiene que estar terminando de madurar en estos días. A mí me parece que ha tenido una actividad destacable en esa cartera. Si ella decidiera sumarse, sería una gran adquisición. Sería un gran fichaje”, dijo.