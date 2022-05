La cruda definición de Mauricio Macri sobre Alberto Fernández: "Era un personaje secundario que..."

"Ella se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Es tristísimo que estemos en este nivel de desgobierno, sin plan. El único plan es la impunidad", aseguró el exmandatario durante la entrevista grabada.

Embed

La interna en Juntos por el Cambio

El expresidente Mauricio Macri habló de la interna en Juntos por el Cambio y de la carrera hacia la presidencia en 2023 que protagonizan varios dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"A Patricia y a Horacio los conozco y tienen un largo año para demostrarle a los argentinos que ellos entienden la profundidad del cambio que los argentinos necesitan", dijo Macri, y mencionó a María Eugenia Vidal como otra participante de la contienda.

Consultado por sus aspiraciones personales, Macri señaló: "Yo no estoy especulando. Yo estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% de los votos, no estoy especulando. No le tengo miedo a una interna ni a una elección. Mi relación con el 41% no cambió. No estoy especulando, estoy haciendo lo que siento, y siento que desde este lugar estoy aportando mucho más".