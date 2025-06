La dura crítica del Gobierno a la reelección indefinida de legisladores que tuvo media sanción en la Provincia

“Como están por resolverse varios casos, como el de Rigau, eso tiene mucho que ver. Por eso buscan tanto estos cargos. La Justicia debería analizar a fondo lo que significa este caso: la enorme cantidad de empleados fantasmas, los contratos, cómo se pagan los votos… Hay mucho para investigar y lamentablemente la Justicia no termina de hacerlo”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Francos también disparó contra Carlos Kikuchi, ex armador nacional de La Libertad Avanza y actual legislador por el bloque Unión Renovación y Fe. “Hoy está jugando de manera autónoma, separado de LLA. Nuestros legisladores votaron en contra de esta ley, pero Kikuchi pasó de ser parte de un espacio que lucha contra la casta a convertirse en parte de la casta”, sentenció.

El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto que permite las reelecciones indefinidas de legisladores

El oficialismo bonaerense consiguió quórum en el Senado y dio media sanción al proyecto para modificar el artículo 13 bis de la Ley 5109 y habilitar la reelección indefinida de diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires. Luego de un empate, la sesión la definió la presidenta de la Cámara, Verónica Magario.

Fuera de la iniciativa quedaron los intendentes luego de la sesión que contó con un extenso debate y pasó a un cuarto intermedio de casi cuatro horas. El proyecto fue aprobado con votos a 23 a favor, 22 en contra y una abstención. En el primer intento hubo empate 22 a 22, que definió la titular del Senado, la vicegobernadora.

El texto fue presentado por el senador Luis Vivona, que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que el proyecto que incluye a los intendentes lo impulsó la senadora Ayelén Durán, que forma parte del armado de Axel Kicillof.

Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo del gobernador con los jefes comunales que no pueden ser reelectos si no se cambia la ley que dejó la ex mandataria María Eugenia Vidal.

El oficialismo consiguió el quórum al sumar 26 senadores presentes en el recinto y uno conectado de forma virtual. Los legisladores del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, no acompañaron el proyecto.