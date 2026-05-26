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CONFIRMADO por ANSES: desde junio, las familias cobran $500.000 extra

El nuevo aumento de ANSES traerá un fuerte impacto en los ingresos familiares: en ciertos casos, el monto final sorprenderá incluso a los beneficiarios.

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CONFIRMADO por ANSES: desde junio

CONFIRMADO por ANSES: desde junio, las familias cobran $500.000 extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio de 2026 un nuevo incremento para las asignaciones familiares y universales. El ajuste será del 2,6% y tomará como referencia la inflación registrada durante abril, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente que actualiza las prestaciones todos los meses.

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La suba impactará no solo en la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino también en jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales administrados por el organismo previsional. En ese contexto, millones de familias argentinas volverán a ver una mejora en sus ingresos mensuales.

La AUH está destinada principalmente a personas desocupadas, trabajadores informales y empleadas del servicio doméstico. Además, el beneficio alcanza a familias con hijos menores de 18 años y contempla situaciones de discapacidad sin límite etario.

Cuánto se cobra por la AUH en junio de 2026

Con el aumento confirmado por ANSES, la AUH ascenderá a $144.562 por hijo durante junio de 2026.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, el organismo retiene el 20% del monto total hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los certificados de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por eso, el monto que efectivamente se acreditará cada mes será:

  • AUH por hijo: $115.650
  • Retención mensual: $28.912

En tanto, la AUH por discapacidad tendrá una suba más importante y llegará a:

  • AUH por discapacidad: $472.095
  • Monto directo a cobrar: aproximadamente $377.676

Este beneficio especial no tiene límite de edad para los titulares con discapacidad.

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

El esquema de pago de la AUH establece que ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Ese trámite sirve para acreditar:

  • Controles de salud
  • Vacunación obligatoria
  • Escolaridad de los menores

Una vez presentada la documentación, el organismo libera el dinero acumulado durante todo el año.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en junio 2026

El Gobierno nacional confirmó que la Tarjeta Alimentar mantendrá en junio los valores actualizados que comenzaron a regir en mayo, luego de un incremento del 38,3% que puso fin a casi dos años sin modificaciones.

De esta manera, los montos quedarán de la siguiente forma:

  • Familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250
  • Hogares con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres hijos o más: $149.425

La Tarjeta Alimentar funciona como un complemento alimentario destinado a garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria. El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

AUH

Cuánto puede cobrar una familia entre AUH y Tarjeta Alimentar

Con los nuevos valores, una familia beneficiaria puede alcanzar ingresos significativamente más altos combinando ambas prestaciones.

Una madre con un hijo cobrará:

  • $115.650 de AUH
  • $72.250 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $187.900

Una familia con dos hijos percibirá:

  • $231.300 de AUH
  • $113.299 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $344.599

Un hogar con tres hijos podrá recibir:

  • $346.950 de AUH
  • $149.425 de Tarjeta Alimentar

Total: $496.375 mensuales

A esos valores podrían sumarse otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días o ayudas provinciales.

Calendario de pagos de AUH en junio 2026

ANSES también confirmó el cronograma de pagos para AUH correspondiente a junio:

  • Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0
  • Martes 9 de junio: DNI terminados en 1
  • Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2
  • Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3
  • Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4
  • Martes 16 de junio: DNI terminados en 5
  • Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6
  • Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7
  • Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8
  • Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9

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