La embajadora de España ya se fue de la Argentina por el conflicto entre Milei y Sánchez

El Gobierno negó que Milei vaya a ofrecer su disculpas a España

adorni 4.jpg El Gobierno de Argentina no se disculpará con España (Foto: archivo).

En tanto, este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni rechazó este lunes que el Gobierno argentino vaya a pedirle disculpas a España por las declaraciones del presidente Javier Milei en contra del jefe de gobierno de ese país.

"No hay razón para un conflicto diplomático" dijo el portavoz que devolvió la pelota al oficialismo de España: "Milei no lo va a llamar a Sánchez si él no pide disculpas antes por la catarata de insultos de sus funcionarios al presidente. Argentina no tiene por qué considerar que hay un conflicto diplomático.

Y completó: "En todo caso, son cuestiones intercambios personales entre los presidentes que no afectan las relaciones bilaterales. Pregúntenle a Sánchez por qué llamó a consulta (sine die) a los embajadores, no vemos razón para que eso ocurra".

El gobierno de Milei descartó, además, que el conflicto entre los presidentes de España y Argentina vayan a afectar las relaciones sociales y comerciales entre ambos países, mientras el mundo mira el conflicto.