La escribana de Manuel Adorni declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentó este miércoles a las 10 en la fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar como testigo en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La fiscalía buscaba profundizar en una serie de operaciones inmobiliarias y créditos hipotecarios vinculados al jefe de Gabinete, en el marco de una investigación en curso.
La escribana de Adorni declarará este miércoles en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentó este miércoles a las 10 en la fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar como testigo en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El objetivo de la convocatoria fue aportar detalles, bajo juramento, sobre su intervención en distintas operaciones inmobiliarias en las que participó el funcionario. “Ya contesté las preguntas”, esbozó antes de ingresar a su vehículo. “Eso pregúntenle a él”, respondió a la prensa al retirarse de los tribunales cuando se la consultó sobre el origen del dinero con que Adorni compró un departamento del barrio porteño de Caballito.
La profesional declaró casi tres horas bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en un trámite al que asistió también el defensor de Adorni, Matías Ledesma.
La fiscalía puso el foco en dos adquisiciones: una casa en el Indio Cua Golf Club y un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
En este último caso, la operación fue certificada en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. Según la investigación, Adorni habría abonado un anticipo y financiado el resto mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
En paralelo, la escritura de la propiedad en Exaltación de la Cruz fue firmada ese mismo mes a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
De acuerdo con registros oficiales, Nechevenko mantuvo al menos siete reuniones con Adorni en Casa Rosada entre julio de 2024 y septiembre de 2025, período que coincide con las operaciones investigadas.
Por este motivo, la fiscalía le solicitó que presente toda la documentación vinculada a las escrituras y transacciones, con el fin de avanzar en el cuestionario que se utilizará durante la declaración.
En el marco del expediente, también surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares vinculada a una vivienda anterior del funcionario en el barrio de Parque Chacabuco.
En este caso, las prestamistas señaladas son Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, quienes fueron citadas a declarar en los próximos días.
Además, para este jueves deberán presentarse Viegas y Sbabo, en relación al crédito otorgado para la compra del departamento de Caballito.
Durante las últimas horas, el exfutbolista Hugo Morales aportó información sobre el historial del departamento de la calle Miró. Según indicó, había intentado venderlo durante dos años y finalmente aceptó una oferta inferior al valor inicial debido al deterioro del inmueble.
La causa, que tramita en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, ya cuenta con diversas medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a registros de propiedad, entidades bancarias y organismos oficiales.
Desde la fiscalía sostienen que existen “motivos suficientes” para avanzar en la investigación y esclarecer la evolución patrimonial del funcionario, en un expediente que también analiza otros movimientos financieros, como presuntos vuelos privados a Punta del Este.