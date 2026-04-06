Revelan que Manuel Adorni tomó otra hipoteca por US$ 100.000 sobre su antiguo departamento

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento donde vivía con su familia en la calle Asamblea al 1100, en la ciudad de Buenos Aires, y declaró haber obtenido un préstamo por 100.000 dólares.
El jefe de Gabinete tomó el crédito en 2024 junto a su esposa y lo garantizó con un inmueble en la calle Asamblea. La operación quedó bajo análisis del fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento donde vivía con su familia en la calle Asamblea al 1100, en la ciudad de Buenos Aires, y declaró haber obtenido un préstamo por 100.000 dólares.
La información se conoció horas después de que el presidente Javier Milei encabezara una reunión de Gabinete en la que expresó su respaldo a Adorni y pidió a los ministros coordinar con él los próximos proyectos.
La información fue revelada por el diario La Nación, que accedió a documentación oficial. El crédito fue otorgado por dos mujeres, al igual que en el caso del inmueble de Caballito adquirido en 2025, y tuvo como beneficiarios tanto a Adorni como a su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con los datos publicados, sobre el departamento de la calle Asamblea existen dos hipotecas. La primera fue inscripta el 12 de marzo de 2014 por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman, vendedora del inmueble. La segunda corresponde a noviembre de 2024 por 100.000 dólares, con Graciela Isabel Molina de Cancio como principal acreedora —con un aporte de 85.000 dólares— y Victoria María José Cancio por los 15.000 dólares restantes.
El funcionario había declarado ante la Oficina Anticorrupción esas deudas, aunque sin detallar su origen. En su presentación consignó obligaciones por 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y por 7.740.000 pesos con Cancio, montos que indicó haber tomado en dólares.
La publicación también señala que Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal y que hasta diciembre de 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.
Según los registros de propiedad, el departamento de avenida Asamblea —frente al Parque Chacabuco— fue adquirido el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti por 105.000 dólares. El inmueble actualmente se encuentra en venta, aunque continúa a nombre del matrimonio.
La escribana que intervino en las operaciones fue Adriana Mónica Nechevenko, quien también certificó la compra en el country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y del departamento de Caballito. El fiscal Gerardo Pollicita la citó a declarar como testigo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y le solicitó la documentación vinculada a las operaciones.
Según el informe, Adorni no dio explicaciones públicas sobre el crecimiento de su patrimonio desde su ingreso al gobierno, que incluyó la adquisición de la vivienda en Indio Cuá, el departamento en Caballito y una camioneta Jeep Compass comprada en marzo de 2024.