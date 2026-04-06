Revelan que Manuel Adorni tomó otra hipoteca por US$ 100.000 sobre su antiguo departamento

El funcionario había declarado ante la Oficina Anticorrupción esas deudas, aunque sin detallar su origen. En su presentación consignó obligaciones por 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y por 7.740.000 pesos con Cancio, montos que indicó haber tomado en dólares.

La publicación también señala que Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal y que hasta diciembre de 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La declaración de la escribana

Según los registros de propiedad, el departamento de avenida Asamblea —frente al Parque Chacabuco— fue adquirido el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti por 105.000 dólares. El inmueble actualmente se encuentra en venta, aunque continúa a nombre del matrimonio.

La escribana que intervino en las operaciones fue Adriana Mónica Nechevenko, quien también certificó la compra en el country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y del departamento de Caballito. El fiscal Gerardo Pollicita la citó a declarar como testigo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y le solicitó la documentación vinculada a las operaciones.

Según el informe, Adorni no dio explicaciones públicas sobre el crecimiento de su patrimonio desde su ingreso al gobierno, que incluyó la adquisición de la vivienda en Indio Cuá, el departamento en Caballito y una camioneta Jeep Compass comprada en marzo de 2024.