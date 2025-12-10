Adorni apuntó al déficit de la Provincia por el endeudamiento y desde La Plata insistieron en que "se trata de un rollover"

El ministro de Economía Luis Caputo fue otro funcionario que puso reparos inmediatamente después que se conociera la sanción de la Ley de Financiamiento. En una entrevista con A24, Caputo explicó que la ley de responsabilidad fiscal —vigente desde 2004— impide a las provincias tomar deuda nueva si sus gastos corrientes crecen por encima de la inflación, y aseguró que la provincia de Buenos Aires no cumple ese requisito. “Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, afirmó y agregó que “por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación”.

Adorni, además, rechazó la posibilidad de convocar en el corto plazo a una reunión con la provincia de Buenos Aires y puso como impedimento el equilibrio fiscal, que el gobierno puso como lineamiento a seguir al resto de los distritos. "Nosotros trabajamos para lo que la gente nos pide. Entonces, cuando uno marca que el equilibrio fiscal es un tema fundamental, que el endeudamiento no es más ni menos que algo que implica un sacrificio para las generaciones futuras, cuando pedimos que se adhieran a determinadas leyes, como puede ser la Ley Antimafias o cualquier otra, y no ves colaboración, entendés que hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide", ahondó.

Sobre la eventual reunión, afirmó que hoy "no tiene mucho sentido cuando lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también".

La respuesta de Kicillof

Fuentes cercanas a la Gobernación bonaerense indicaron a A24.com que la operación socliitada "se trata de un rollover", es decir, de un refinanciamiento de una deuda que le achacan a la gestión en la provincia de María Eugenia Vidal. " No está proyectado tomar deuda nueva", acotaron.

El gobernador se refirió a la disputa por la autorización de Nación y explicó que "el volumen de financiamiento de deuda que se pide está estrictamente asociado a los vencimientos que tiene la provincia de Buenos Aires". "No es para tomar nueva deuda y solventar gastos corrientes", enfatizó en una entrevista televisiva que brindó el martes por la noche.

Axel Kicillof

Además, el gobernador cuestionó a la administración de Milei por la toma de deuda, entre ellas el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, de qué me vienen a hablar son endeudadores seriales", cruzó.