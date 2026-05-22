Brian Sarmiento, con los tapones de punta en Gran Hermano: nueva alianza y estrategia feroz

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¿Brian Sarmiento puede quedar expulsado de Gran Hermano?

El regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano arrancó con polémica. A pocas horas de haber reingresado con su Golden Ticket, el ex futbolista quedó en el centro de las críticas por haber compartido con varios participantes información del exterior, algo que está terminantemente prohibido por el reglamento del programa.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores del reality comenzaron a exigir una sanción ejemplar. En X, los pedidos fueron desde una placa automática hasta la expulsión directa por la puerta giratoria, y el tema se convirtió en uno de los debates más calientes entre los fanáticos del formato.

La producción ya estaría analizando el caso y se esperan novedades. Desde el inicio de esta edición, Gran Hermano mantuvo una postura estricta frente a cualquier filtración de información del afuera, especialmente cuando puede influir en las estrategias del juego. Ahora todas las miradas están puestas en la decisión que podría tomar el Big.