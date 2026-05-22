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Brian Sarmiento, con los tapones de punta en Gran Hermano: nueva alianza y estrategia feroz

A poco de su ingreso a Gran Hermano, Brian Sarmiento fijó sus próximos movimientos en el juego y dejó en claro quiénes son sus aliadas.

22 may 2026, 17:27
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Recién llegado a la casa de Gran Hermano con su Golden Ticket, Brian Sarmiento no perdió tiempo. En una charla en la habitación con Charlotte Caniggia y Steffany Pereira, el jugador expuso su plan de juego con una claridad que pocos se animan a tener tan pronto: quiere sacar a Eduardo, aislar a Emanuel y proteger a sus nuevas aliadas.

Antes de revelar su estrategia, Brian le tiró data a Steffany sobre lo que se cocina entre los "originales". Le contó que Yani le confirmó que Titi y su grupo decidieron ignorarla adrede: "Están diciendo que no te den bola para que vos no te eleves como jugadora. No la busques más, solamente para pelear si querés hacerlo", le explicó. Steffany lo tomó con calma: "Entiendo, pero yo no los necesito para tener cámara… van a fingir que todo bien y yo quedo como una boba hablando sola".

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A partir de ahí, Brian fue directo al hueso y explicó cómo funcionaría el equipo. "Lo que tenemos que hacer es protegerte a vos, a Mariela, a Hanssen. ¿Qué hacemos? Lo decimos para que ustedes sepan qué carta manejar", detalló. El objetivo declarado es que el conflicto explote entre los propios originales mientras él opera desde afuera: "Lo que yo quiero es que se eleven ellos, y que el versus se arme entre Juanicar, Eduardo y Cinzia, entre ellos. El objetivo que yo tengo es que se vaya Edu, porque es la mano derecha de Emanuel. Yo quiero que Emanuel se vaya y quiero que quede solo".

Cuando Charlotte le preguntó si ya tenía equipo definido, Brian la señaló a ella y a Steffany sin dudar. La respuesta de Caniggia no se hizo esperar y apuntó directamente contra Titi: "Se cree dueña de la casa, hay que rajarla, yo me encargo de limpiarla. Es muy mandona, no me gusta ella, no me la banco". La alianza quedó sellada.

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¿Brian Sarmiento puede quedar expulsado de Gran Hermano?

El regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano arrancó con polémica. A pocas horas de haber reingresado con su Golden Ticket, el ex futbolista quedó en el centro de las críticas por haber compartido con varios participantes información del exterior, algo que está terminantemente prohibido por el reglamento del programa.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores del reality comenzaron a exigir una sanción ejemplar. En X, los pedidos fueron desde una placa automática hasta la expulsión directa por la puerta giratoria, y el tema se convirtió en uno de los debates más calientes entre los fanáticos del formato.

La producción ya estaría analizando el caso y se esperan novedades. Desde el inicio de esta edición, Gran Hermano mantuvo una postura estricta frente a cualquier filtración de información del afuera, especialmente cuando puede influir en las estrategias del juego. Ahora todas las miradas están puestas en la decisión que podría tomar el Big.

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